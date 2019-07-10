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Yunanistan'a çok sert uyarı: Sonuçları iyi olmayacak

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Doğu Akdeniz açıklamalarına çok sert tepki gösterdi. Çelik, "Özür dilemesi gerekiyor. Bu şekilde devam ederse sonuçları iyi olmayacak" diye konuştu.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:47
Yunanistan'a çok sert uyarı: Sonuçları iyi olmayacak

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Doğu Akdeniz açıklamalarına çok sert tepki gösterdi. Çelik, yaptığı açıklamada, "Kullanılan üslup devlet adamı üslubu değil. Türkiye'yi sürekli sağa sola şikayet ettiğini görüyoruz. Tabii Rum kesimi ayrı bir problem kaynağı. Esasen Avrupa Birliği'nin içinde de Rum kesiminin tek başına Avrupa Birliği'ne alınmasının ne kadar büyük bir sorun olduğunu söylerler. Rum kesiminin bu haylaz çocuk olma durumu Avrupa Birliği'nin de gündemindedir. Yunanistan Dışişleri Bakanı'na tavsiyemiz şudur: Son derece sıradan bir üslup kullanmasın. Türkiye'nin dostluğu kıymetlidir. Ama tabii Yunanistan Dışişleri Bakanı bu üslupla başlamış oldu, bu şekilde devam edecekse bunun iyi sonuçları olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye’nin Kıbrıs karasularında yaptığı sondaj çalışmalarını kınayarak derhal son verilmesini talep etmişti. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "Bu yasadışı eylem uluslararası hukuka ve deniz hukukuna meydan okurcasına aykırı ve uluslararası toplum onu kınadı. Bu, Doğu Akdeniz bölgesinin istikrarını ve güvenliğini bozan gerilimin devamıdır" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin AB üyesi bağımsız ülkelere yönelik davranışını ''kışkırtıcı'' olarak nitelendiren Bakan Dendias, bu davranışın, Avrupa Birliği Konseyi’nin Türkiye’ye yönelik yaptırım kararının yerindeliğini teyit ettiğini savundu.

Türkiye'nin tutumu hakkında "Uzun zamandır kışkırtıcı bir tavır sergiliyorlar. Ben son zamanlarda Türkiye'nin Yunanistan'ın tepkisini ölçtüğünü düşünüyorum" ifadesini kullanırken Yunan tarafının ulusal haklarından vazgeçmeyen çizgisini koruması gerektiğini vurguladı.

"Türkiye, Yunanistan'la AB'yi kışkırtıyor"

Dendias, "Türkiye'nin bu tavrı seçim öncesi zamanlarda çok da beklenmedik değil. Ancak gerilim son zamanlarda bölgede yaşanan enerji sorunu nedeniyle yükseldi. Gayrimeşru talepleri kabul etmeyecek ve komşumuzun mantık ve uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etmesini bekleyeceğiz" dedi.

KKTC ile tam dayanışma içinde olduklarını kaydeden Dendias, "Türkiye'yi derhal yasadışı faaliyetine son vermeye ve Kıbrıs’ın egemenliğine ve egemen haklarına saygı duymaya çağırıyoruz" dedi.

Dendias ayrıca konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Kıbrıs'ın Münhasır Ekonomik Bölgesi Kıbrıs'a aittir. Dahası Türkiye Kıbrıs'ın AB üyesi, egemen bir ülke olduğunu göz önüne alarak hareket etmeli. Uluslararası hukuğa aykırı davranmak Türkiye'ye birşey kazandırmaz. Türkiye Doğu Akdeniz'in haylaz çocuğu gibi hareket etmeyi bırakıp modern ve ciddi bir oyuncu haline gelmelidir."

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:47
  1. AK Parti
  2. Ömer Çelik
  3. Yunanistan

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