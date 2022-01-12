Yunanistan'a büyük şok! Türkiye Girit'te de Yunan'ı denize döktü!

ABD, Doğu Akdeniz gazını “Deniz sınırlarını dikkate almadan” Avrupa'ya taşınmasını öngören EastMed Boru Hattı Projesi'ne sıcak bakmadığını bildirdi. Yunanistan medyasına göre, Washington'ın görüşünü açıkça belirtmesi, projenin uygulanmasını artık imkânsız hale getirdi. Bazı Yunan haber siteleri, Washington'ın gayrı resmi bir mektupla Türkiye'yi rahatsız etmemek için söz konusu boru hattını istemediğini bildirdiğini aktardı. Kathimerini gazetesi, Washingon'ın EastMed boru hattına ilişkin (olumsuz) görüşlerini Yunanistan'ın yanı sıra Kıbrıs ve İsrail'e de bildirdiğini yazdı. Haberde, olumsuz kararın "ABD'nin çevre dostu olmayan enerji projelerini desteklememe" yaklaşımı ile bağlantılı olduğunun iletildiği belirtildi.

Gerekçe: Çevre!

ABD’nin söz konusu tavır değişikliğinin arından Girit Adası’nda yapılan aramalar donduruldu. Yunan medyasında yer alan bilgilere göre, Total (Fransa), ExxonMobil (ABD) ve ELPE (Yunanistan) konsorsiyumu bu yıl sismik araştırma yapmama kararı aldı. Konsorsiyumun ilk planlamasına göre, Girit'in batısında ve güney batısında, sismik araştırmalar Ocak-Şubat 2022'de yapılacaktı. Konsorsiyumun faaliyetlerini dondurma gerekçesi de “çevre koruma” olarak duyuruldu. Üreme mevsimini dikkate alarak sismik araştırma faaliyetlerini Kasım-Nisan aralığı olarak belirleyen konsorsiyum, böylece faaliyetlerini planlanandan önce ve süresiz şekilde sonlandırmış oldu.

“ABD üretici olmamızı istemedi”

Gelişmeleri “ABD Yunanistan'ın bir doğal gaz üreticisi olmasını istemiyor” şeklinde yorumlayan Yunan medyası, ExenMobil ve Total’in Güney Kıbrıs’ta araştırmalara devam ettiğine dikkat çekti. capital.gr isimli Yunan ekonomi sitesi, söz konusu şirketlerin özellikle de Fransız Total’in Irak gibi ülkelere yöneldiğini belirtti. militaire.gr sitesi ise Yunanistan’ın kurduğu ittifakların işe yaramadığına dikkat çekerek, hükümetin silahlanma politikasını eleştirdi.

“Silah diplomasisi işe yaramıyor”

Yunan hükümetinin hem ABD, hem de Fransa ile milyarlarca euroluk silah anlaşması yaptığına dikkat çeken miliraire.gr, “Sözde "silah diplomasisi" bize hiçbir zaman kar getirmedi, ama ısrar ediyoruz” ifadelerini kullandı. Haberde, “Bütün bunlar, Türkiye'nin Kıbrıs'ta bir çatışma ortamı yaratmasıyla aynı anda oluyor” şeklindeki ifadelerle Türkiye’nin bölgede etkisini arttırdığına dikkat çekildi. İsrail, Güney Kıbrıs ve Yunanistan arasında Ocak 2020'de imzalanan EastMed, bölge ülkelerinin deniz sınırlarını dikkate almadan Doğu Akdeniz gazının Kıbrıs ve Girit üstünden Avrupa'ya taşınmasını hedefliyordu.

Kaynak: Diriliş Postası