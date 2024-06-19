YÜZEREK UMUDA YOLCULUK ÖLÜMLE SONUÇLANIYORDU!

Muğla’nın Bodrum ilçesinden 7 mil uzaklıktaki İstanköy (Kos) Adası’na geçmeye çalışan iki Suriyeli göçmen ise baygınlık geçirdi. İhbar üzerine olay yerine giden sahil güvenlik ekipleri iki göçmeni kurtararak Bodrum Limanı’na getirdi.

Kuşadası ve Bodrum’da kurtarılan göçmenler ifadeleri alındıktan sonra İl Göç İdareleri’ne teslim edildi.