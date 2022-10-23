Yunanistan yerine Türkiye'yi ziyaret edecek... "İyiye alamet değil"

İsrailli bir şirket, Yunan pilotlara uçuş eğitimi vermeye başladı. İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, önceki gün Yunanistan'a gidip Kalamata'daki bu merkezi ziyaret edecekti. Ancak geçen Cuma günü yapılması planlanan bu ziyaret iptal edildi.

Yunanistan hayal kırıklığına uğradı

Ankara'da çarşamba günü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşecek olan İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın, önceki gün için programlanan Yunanistan ziyaretini son anda iptal etmesi, Yunan hükümetini hayal kırıklığına uğrattı.

İsrailli yetkililer Gantz'ın ülkede kalmasını gerektiren nedenler olduğunu açıkladı.

"İyiye alamet değil"

Gantz'ın Yunanistan'a gitmeyip Türkiye'yi ziyaret edecek olması Atina'yı rahatsız etti. Yunan basını tabloyu, "İyiye alamet değil" şeklinde yorumladı ve tuhaf gelişmeler yaşandığını belirtti.