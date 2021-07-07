Yunanistan Yargıtay Mahkemesi'nin kararına sert tepki! 'Türk' ibaresini hazmedemediler

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İskeçe Türk Birliği tarafından, dernek isminin yeniden tescil edilmesi için yürütülen hukuk mücadelesi Yunanistan yargısının skandal kararı ile yine sonuçlanamadı. Yunanistan Yargıtayı'nın kararını eleştiren Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı Genel Başkanı Samet Bağcı, yaşanan hukuki süreci, "Batı Trakya’da Türk kardeşlerimizin yönetimindeki en eski sivil toplum kuruluşu olan İskeçe Türk Birliği’nin (İTB), ismindeki 'Türk' ibaresi 1983'te tabeladan indirilmiş ve 1986'da alınan mahkeme kararıyla da ismi yasaklanmıştır. İTB'nin yeniden tescili için yapılan başvuru, Yunanistan İstinaf Mahkemesi'nin ardından Yunanistan Yargıtayı tarafından 30 Haziran'da alınan kararla, AİHM uygulamalarına tamamen aykırı bir şekilde reddedilmiştir." ifadeleri ile hatırlattı. Bağcı, "Yunanistan yetkilileri, şanlı ecdadımız tarafından denize dökülmenin acısını unutmamış olacaklar ki; 'Türk' kelimesinin varlığına dair hissettikleri rahatsızlık bugün dahi açıkça devam etmektedir." dedi.

'Batı her zamanki gibi üç maymunu oynamaktan vazgeçmeli'

Batı'nın iki yüzlülüğüne dikkat çeken Bağcı, "Yeri geldiğinde azınlık hakları, yeri geldiğinde AİHS ilkelerinden dem vuran Avrupa devletleri ve daha açık ifadeyle kendilerinin akıl hocaları olan Yahudi lobileri ise bu duruma karşı üç maymunu oynamaktan, her zamanki gibi vazgeçmemektedir." dedi.

'Yunan ve Rum ismi taşıyan derneklerin faaliyetlerine son verilmeli'

Samet Bağcı, yetkililere şöyle seslendi: "Allah’a binlerce kez şükürler olsun ki, çağlar açıp çağlar kapatan şanlı ecdadın torunları olarak varlığımızın rahatsızlık vermesinden dolayı 'Ecdâdımızın heybeti ma'rûf-u cihândır, fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır!' sloganıyla memnuniyet duyduğumuzu ifade ediyoruz. Verilen bu ahlaksız karara karşı ise, Devletimizin en üst seviyede yaptırım kararı almasını, misliyle karşılık vermesini, ülkemizde bulunan tüm “Yunan” ve “Rum” ismi taşıyan derneklerin faaliyetlerine ivedilikle son verilerek, her birinin tek tek kapatılması gerekliliğini de buradan ilan ediyoruz!"