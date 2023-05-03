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Gündem Yunanistan ve Suriye sınırlarımızda hareketlilik! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu
Gündem

Yunanistan ve Suriye sınırlarımızda hareketlilik! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-05-03 13:15:00 -
Yunanistan ve Suriye sınırlarımızda hareketlilik! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Hudutlarda 6'sı terör örgütü mensubu 12 kişi yakalandı" ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 3'ü FETÖ, 2'si PKK/KCK-PYD/YPG ve 1'i DEAŞ terör örgütü mensubu 12 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan üçünün FETÖ, ikisinin PKK/KCK-PYD/YPG, birinin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi"

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