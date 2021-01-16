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Dünya Yunanistan ve ABD'den Girit'te ortak tatbikat
Dünya

Yunanistan ve ABD'den Girit'te ortak tatbikat

Doğu Akdeniz konusunda Türkiye ile gergin ilişkileri olan Yunanistan, Girit'teki Suda Üssü’nde ortak tatbikat yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-01-16 16:04:00 -
Yunanistan ve ABD'den Girit'te ortak tatbikat

Münübe Yılmaz

Doğu Akdeniz konusunda Türkiye ile gergin ilişkileri olan Yunanistan, Girit'teki Suda Üssü’nde ortak tatbikat yaptı. Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı tarafından yayınlanan fotoğraflarında ABD özel kuvvet askerleri ve helikopterlerinin Yunan askerlerle birlikte adaya indiği görülürken, Yunan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros ise fotoğrafları Twitter hesabından paylaştı. Girit'teki 12 Ocak'ta başlayıp 15 Ocak'ta sona eren tatbikatlarda gerçek mermilerin kullanıldığını belirtilirken, Yunan ordusunun AH-64 A / D ve CH-47D, ABD tarafının ise AH-64E, ÜH-60 ve 101 HH-60 helikopterleriyle tatbikata katıldığı duyuruldu. Washington ise uçak gemisi USS Dwight D. Eisenhower'i da Girit'e göndererek Yunan donanması ile tatbikat yapmasını sağladı. Tatbikat içeriği ile alakalı resmi açıklama yapan Yunan Genelkurmay Başkanlığı Türkiye'ye doğrudan mesaj veren tatbikatların ABD ve Yunanistan arasındaki uzun vadeli güçlü ilişkileri kanıtladığını açıkladı.

 

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