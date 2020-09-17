Yunanistan uluslararası hukuka rağmen imkansızı zorluyor

Uluslararası mahkemelerin benzer durumlarda aldığı kararlar incelendiğinde, Yunanistan'ın adalara deniz yargı yetkileri açısından istisnasız ve kayıtsız şartsız "tam yetki" verilmesi gerektiği tezinin imkansızı zorladığı görülmektedir.

Gerek Yunanistan gerekse Kıbrıs Rum yönetiminin (GKRY) Türkiye'de hidrokarbon rezervlerini bulduğu anlaşılmalı ve son yıllarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, Doğu Akdeniz'in haklarını göz ardı ederek tek taraflı olarak atılan adımlar dünya gündeminde.

GKRY, sırasıyla 2003 yılında Kıbrıs adasının, 2007 ve 2010 yılında Mısır, Lübnan ve İsrail tarafından imzalanan anlaşma Türkiye tarafından tanınmamaktadır. Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanlarının uluslararası hukuk, hakkaniyet ilkesi ve özel durumlar dikkate alınarak henüz sınırlandırılmadığı görülmektedir.

Bir tarafta 2004 yılında Doğu Akdeniz'de en uzun kıta kıyı şeridine sahip olan Türkiye, çeşitli vesilelerle (BM) kayıtlarından başlayarak kıta sahanlığı sınırlarında geçirildi, diğer yandan özellikle Yunanistan'ın kıyısına oldukça uzak Türkiye'ye çok yakın adaları üzerinde "tam nüfuz" olduğunu iddia eden karşı iddiaları var.

Adaların "istisnasız ve koşulsuz" kıta sahanlığı olduğunu savunan Yunanistan ve GKRY, münhasır ekonomik bölge (MEB) hakkına sahip olduklarını iddia ediyor. Bu durumda, kıta sahanlığı ve MEB sınırlandırmasının ana karalar ve adalar arasında istisnasız "eşit mesafe" ilkesine göre yapılması, böylece adalara her koşulda "tam etki" verilmesi gerektiği iddia edilmektedir. .

Yunanistan, iddialarını 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin (UNCLOS) 121. Maddesine dayandırmaktadır.Türkiye'nin taraf olmadığı sözleşmenin söz konusu maddesi, adaların da ana karalar gibi kıta sahanlığına ve münhasır ekonomik bölgeye sahip olabileceğini öngörüyor.

Öte yandan, aynı sözleşmenin 74 ve 83. maddeleri, deniz yargı yetkilerinin, kıyıları birbirine zıt veya bitişik olan devletler arasında anlaşmalarla ve hakkaniyete uygun olarak sınırlandırılması gerektiğini belirtir. Aslında eşitlik ilkesi, uluslararası teamül hukukunun en temel ve öncelikli ilkeleri arasındadır.

Türkiye, adalar ve denizcilik yetki alanı ile ilgili sorunları çözmek için başından beri sınırlı hakkaniyet ve özel durumlar göz önünde bulundurularak çoklu müzakere çağrıları yer almaktadır.

Yunanistan ile Türkiye arasındaki duruma benzer durumlarda, uluslararası mahkemelerin kararları, oldukça Yunan tezinin "maksimalist" ve hakkaniyet olmadığına işaret ediyor. Bunlardan en önemlisini, Antalya'nın Kaş ilçesine 2,1 kilometre, Yunanistan anakarasına 582 kilometre uzaklıkta yer alan ve yüzölçümüne sadece 10 kilometre kare olan Yunanistan'ın Meis adasına "tam etki" talebi istemektedir.

Meis'e "tam etki" tanınması halinde, Türkiye'nin güney kıyısına adeta bitişik bu ada kendi boyutunun 4 bin katı, yani yaklaşık 40 bin kilometrekare büyüklüğünde bir deniz yetki alanıyla Türkiye'nin oldukça uzun kıyı projeksiyonunu kesiyor.

Bu çarpık durum temelde alınmış ve 2000'li yıllar İspanya'da Sevilla Üniversitesi'nden bir profesör tarafından hazırlandıkları için sık sık "Sevilla haritası" olarak anılan harita, Doğu Akdeniz'in yetki alanı, Türkiye'nin Antalya Körfezi açıklarındaki tek küçük alanı gösteriyor.

Yıllardır Yunanistan ve Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından "AB'nin Doğu Akdeniz'de AB'nin deniz sınırları" olarak ön plana çıkardığı haritanın Birlik yetkilileri tarafından ilan edilmesine rağmen, resmi bir hüküm olmadığı ve AB tarafından hazırlanmadığı için bu haritanın AB ile bağlantılı olarak çeşitli kaynaklara dayandığı bilinmektedir.

Görünüşe göre uluslararası mahkemeler, Meis Adası örneğinde olduğu gibi adanın anakarayla karşı karşıya gelmesi durumunda "adaya verilecek etki" ile ilgili kararlarında bazı ek kriterler uyguladılar. Bu kriterler genellikle adanın konumu, nüfusu, coğrafi büyüklüğü, siyasi ve ekonomik durumudur.

Uluslararası mahkemelerin, karşı tarafın kıyılarına yakın olduğu durumlarda adaya çoğunlukla çok sınırlı veya "sıfır etki" verdiği ve adaletin sınırlandırılmasına zarar verdiği görülmektedir.

Türkiye ile Yunanistan arasında benzer bir anlaşmazlık 1970'lerde İngiltere ve Fransa arasında yaşandı.

Paris yönetimi, Fransa anakarasına yakın olan ve Manş Adaları olarak bilinen İngiliz adalarının kıta sahanlığının 3 deniz milini geçemeyeceğini savundu. Fransa, İngiltere'nin adalara dayalı eşit mesafe talebinin Fransız kıta sahanlığını İngiltere lehine azaltacağını, bu iddianın adaların büyüklüğü ve kıyılarının uzunluğu ile tamamen orantısız olduğunu belirtti.

İngiltere ise adaların büyüklüğünün önemli olmadığını, Fransa ile deniz sınırı belirlenirken bunun bu konu dikkate alınarak belirlenmesi gerektiğini savundu.

Bölgedeki petrol yatakları nedeniyle Fransa ve İngiltere'yi birbirine düşüren adaların kıta sahanlığı sorunu ancak mahkemede çözülebildi.

Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 1977'de İngiltere'nin Kanal Adaları'nın Fransa anakarasına çok yakın olduğuna ve kıta sahanlığını sınırlarken adaları görmezden geldiğine karar verdi.

Kuzey Denizi

Almanya, Danimarka ve Hollanda da Kuzey Denizi'ndeki kısıtlamalar için Uluslararası Adalet Divanı'na (UAD) başvurdu. Her üç ülkenin de benzer bir kıyı şeridi vardı, ancak Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de talep ettiği "eşit mesafe" ilkesi uygulanırsa, Almanya ciddi bir kayıp yaşardı.

Bu nedenle UAD, "eşit mesafe" ilkesinin kullanılması halinde Almanya'nın "sıkıştırılacağına" karar vererek, Almanya'da ek bir deniz sahası kurdu.

Myanmar-Bangladeş durumunda, St. Martins Adası bir sorundu. Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi (ITLOS) eşitlik ilkesini ön planda tutarak adaya kara suyu hakkı verdi.

1992'de Kanada ve Fransa, Kanada kıyılarına yakın Fransız Saint Pierre ve Miqueleon Adaları Tahkim Mahkemesine başvurdu. Mahkeme, Fransa'ya iddia ettiğinden çok daha azını verdi.

Nikaragua-Kolombiya

Nikaragua ve Kolombiya arasındaki kıta sahanlığı sınırını belirlerken mahkeme tekrar başvurdu.

UAD, 2012 kararında, orantılılık ilkesine öncelik vererek Nikaragua'nın kıyı projeksiyonunu kesen Kolombiya Adaları'na sınırlı veya "sıfır" bir etki verdi.

Papua Yeni Gine - Avustralya

Papua Yeni Gine ile Avustralya arasındaki deniz sınırlandırma yetkilerinin anlaşmazlığı, Papua Yeni Gine'nin 1973'te Avustralya'dan bağımsızlığını kazanmasıyla başladı.

Avustralya'nın Torres Boğazı ve Papua Yeni Gine'ye 10 kilometre uzaklıktaki bazı adalar ve adacıklar üzerindeki hakimiyeti, Papua Yeni Gine'nin denizcilik yetkisini ciddi şekilde sınırladı.

Papua Yeni Gine bunun adil olmadığını ve müzakerelerin yapılmasını talep etti. 1978 yılında Torres Boğazı Antlaşması, tarafların "adalet" ilkesi çerçevesinde bir anlaşmaya varmasıyla imzalanmış ve Papua Yeni Gine'nin yaptığı adaletsizlik ortadan kaldırılmıştır.

İspanya ile Fas arasındaki sorun, İspanya'nın Fas anakarasına yakın adalarda MEB'inden vazgeçmesiyle çözüldü.

Uluslararası mahkemelerin benzer durumun sadece küçük bir kısmını oluşturan bu örnekler, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de başta hakkaniyet ilkesi olmak üzere uluslararası hukukla ve benzer anlaşmazlıklara ilişkin onlarca uluslararası mahkeme kararıyla uyumlu olduğunu gösteriyor.