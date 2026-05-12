  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Eski Bakan’ın acı günü: Hasan Aksay’ın kızı Hakk’a uğurlandı Özkan Yalım'ın ifadesi, Özgür Özel'in kankası Demirhan Gözaçan'ı yaktı! Gözaltına alındı Gözü dönmüş cani saniye saniye kaydedildi: Taksiciyi boğazından bıçaklayıp gasp etti Tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında flaş gelişme Dışişleri Bakanı Fidan Doha’da konuştu: İsrail “odadaki fil” Özkan Yalım’ın otelinde CHP’li partnerler: Kim kiminle beraber takılıyormuş işte liste! Almanya'da enflasyon krizi! 2 yılın zirvesinde Yılmaz Özdil CHP’nin fondaş medya projesini ifşa etti! “Gazetecileri parayla satın almaya çalışıyorlar diyorum, 'Ne var yani' diyorlar!” Abdulkadir Selvi: Özgür Özel için hesap zamanı! ‘Sokak köpeklerini toplayın’ çağrısı varken yaptıklarına bakın! CHP’li belediye mama işine girdi
Ekonomi İslam dünyası Tataristan'da buluşuyor! KazanForum’da tarihi rekor: 103 ülkeden dev katılım ve 118 stratejik anlaşma!
Ekonomi

İslam dünyası Tataristan'da buluşuyor! KazanForum’da tarihi rekor: 103 ülkeden dev katılım ve 118 stratejik anlaşma!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İslam dünyası Tataristan'da buluşuyor! KazanForum’da tarihi rekor: 103 ülkeden dev katılım ve 118 stratejik anlaşma!

Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nde bu yıl 17'ncisi düzenlenen "Rusya-İslam Dünyası: KazanForum", kapılarını uluslararası iş birliğine açıyor. Tataristan Yatırım Geliştirme Ajansı Genel Müdürü Taliya Minullina, forum tarihinde ilk kez 103 ülkenin katılım sağladığını ve etkinlik boyunca ekonomiden teknolojiye pek çok alanda 118 kritik anlaşmanın imzalanacağını müjdeledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararıyla federal statü kazanan organizasyon, İslam dünyası ile Rusya arasındaki bağları koparılamaz bir boyuta taşıyor.

Tataristan Yatırım Geliştirme Ajansı Genel Müdürü ve KazanForum Federal Organizasyon Komitesi Üyesi Taliya Minullina, "Rusya-İslam Dünyası: KazanForum" kapsamında 118 anlaşmanın imzalanacağını bildirdi.

Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu ve bu yıl 17'ncisi düzenlenen uluslararası forum öncesinde düzenlenen basın toplantısında, organizasyonun kapsamına ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Minullina, burada yaptığı konuşmada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kararıyla KazanForum'un federal statüye sahip olduğunu belirtti.

Organizasyon komitesine Rusya Başbakan Yardımcısı Marat Khusnullin'in başkanlık ettiğini aktaran Minullina, Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rüstem Minnihanov'un forumun hazırlanmasında önemli rol oynadığını ifade etti.

 

Minullina, forum için yıl boyunca hazırlık yapıldığını vurgulayarak "Kayıt sistemimize göre şu ana kadar 103 ülke katılım sağladı. Bu sayı, forum tarihinde ilk kez bu kadar geniş bir uluslararası temsil anlamına geliyor." dedi.

Forum kapsamında 149 iş oturumunun düzenleneceğini aktaran Minullina, programın Kazan Expo Uluslararası Fuar Merkezi başta olmak üzere, çeşitli noktalarda gerçekleştirileceğini söyledi.

Minullina, etkinlikler çerçevesinde Agro-Endüstri Parkı'nda kurulan Uluslararası Kazan Helal Pazarı'nın resmi açılışının yarın yapılacağını, ayrıca sergiler, moda gösterileri, ödül törenleri ve dini etkinliklerin de programda yer aldığını ifade etti.

Forumda, 368 VIP heyetin ağırlanacağını kaydeden Minullina, 118 anlaşmanın imzalanmasının beklendiğini ve yatırım projelerine yönelik özel bir sergide 152 projenin tanıtılacağını dile getirdi.

 

- KazanForum'un kültürel iş birliklerini güçlendirmesi hedefleniyor

Tataristan Kültür Bakanı İrada Ayupova da Kazan'ın İslam dünyasının kültür başkenti olarak seçilmesinin önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

Ayupova, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerin kültür bakanlarının katılımıyla konferans düzenleneceğini ve etkinliklerin kültürel iş birliklerini güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti.

Ayupova, forum kapsamında konserler, sergiler, tiyatro gösterileri ve İslam kültürüne yönelik etkinliklerin düzenleneceğini, 17 Mayıs'ta ise Bulgar Antik Kenti'nde İslam'ın kabulüne adanan geleneksel programın gerçekleştirileceğini ifade etti.

Rusya-İslam Dünyası Stratejik Vizyon Grubu Başkan Yardımcısı ve Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Danışmanı Marat Gatin ise grubun 20'nci yılını kutladığını belirterek forum kapsamında siyaset, ekonomi, eğitim ve kültür alanlarında iş birliğini ele alan oturumların düzenleneceğini kaydetti.

Gatin, medya forumunda yapay zeka ve dijitalleşmenin gazeteciliğe etkilerinin ele alınacağını, ayrıca genç diplomatlar ve genç aşçılar programlarıyla uluslararası etkileşimin artırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Spor ve Sosyal Projeler Genel Müdürü Maxim Denisov da organizasyon kapsamında ulaşım, konaklama ve akreditasyon süreçlerine ilişkin bilgi verdi. Denisov, etkinliklerde 600 gönüllünün görev alacağını ve katılımcılar için ulaşım ile lojistik desteğin sağlanacağını ifade etti.

Diplomaside sıcak temas! Suudi ve Rus bakanlar bölge için masada: "Güvenlik ve ekonomi hattında kritik zirve!"
Diplomaside sıcak temas! Suudi ve Rus bakanlar bölge için masada: "Güvenlik ve ekonomi hattında kritik zirve!"

Gündem

Diplomaside sıcak temas! Suudi ve Rus bakanlar bölge için masada: "Güvenlik ve ekonomi hattında kritik zirve!"

Türkiye ekonomisinde Mart ayı hareketliliği! Perakende satışlarda dev artış yaşanırken otomotiv sektörü frene bastı!
Türkiye ekonomisinde Mart ayı hareketliliği! Perakende satışlarda dev artış yaşanırken otomotiv sektörü frene bastı!

Ekonomi

Türkiye ekonomisinde Mart ayı hareketliliği! Perakende satışlarda dev artış yaşanırken otomotiv sektörü frene bastı!

BM'den Hürmüz Boğazı yorumu! Kırılgan ekonomi vurgusu
BM'den Hürmüz Boğazı yorumu! Kırılgan ekonomi vurgusu

Dünya

BM'den Hürmüz Boğazı yorumu! Kırılgan ekonomi vurgusu

ABD ekonomisinde 'petrol' depremi! Enflasyon rakamları beklentileri fırlattı: Akaryakıt fiyatları piyasayı yaktı!
ABD ekonomisinde 'petrol' depremi! Enflasyon rakamları beklentileri fırlattı: Akaryakıt fiyatları piyasayı yaktı!

Gündem

ABD ekonomisinde 'petrol' depremi! Enflasyon rakamları beklentileri fırlattı: Akaryakıt fiyatları piyasayı yaktı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrailliler neye uğradığını şaşırdı! ABD'deki restoranda "Boom Boom Tel Aviv" şoku: Dünyanın her yerinde tepki yağıyor!
Sosyal Medya

İsrailliler neye uğradığını şaşırdı! ABD'deki restoranda "Boom Boom Tel Aviv" şoku: Dünyanın her yerinde tepki yağıyor!

Amerika'da bir restoranda yemek yiyen İsrailliler, beklemedikleri bir protestoyla karşı karşıya kalarak büyük şok yaşadı.
CHP'de "Özgür Özel" depremi! Burcu Köksal zehir zemberek sözlerle istifa etti: "Beni Özgür Özel tehdit etti, AK Parti'ye geçiyorum!"
Gündem

CHP'de "Özgür Özel" depremi! Burcu Köksal zehir zemberek sözlerle istifa etti: "Beni Özgür Özel tehdit etti, AK Parti'ye geçiyorum!"

CHP Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, siyaset gündemini sarsacak bir karara imza atarak AK Parti'ye katılacağını duyurdu. TV100'..
Eski Bakan’ın acı günü: Hasan Aksay’ın kızı Hakk’a uğurlandı
Gündem

Eski Bakan’ın acı günü: Hasan Aksay’ın kızı Hakk’a uğurlandı

Gazetemiz yazarı, eski devlet bakanı, dava ve fikir adamı Hasan Aksay’ın vefat eden kızı Elife Ümran Aksay, bugün öğle namazını müteakip Mar..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23