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Gündem

Yunanistan Türkiye karşısında çaresiz kaldı: Bununla yaşamak zorundayız

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in ulusal güvenlikten sorumlu danışmanı Thanos Dokos, Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakata ilişkin "Bir süre daha Türkiye-Libya mutabakat zaptı ile yaşamak zorunda kalacağız" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-26 17:33:00 -
Yunanistan Türkiye karşısında çaresiz kaldı: Bununla yaşamak zorundayız

Yunanistan Başbakan Danışmanı Thanos Dokos, Yunan medyasından SKAI TV’ye verdiği röportajda, Libya ve Türkiye-Libya arasında imzalanan mutabakata ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Türkiye-Libya Mutabakatı ile yaşamak zorundayız"

Dokos, Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakata ilişkin, "Bizi endişelendiriyor" dedi. Dokos, "Türkiye-Libya mutabakatı bizi çok endişelendiriyor. Tabi ki Avrupa Birliği (AB) ve ABD’den destekleyici açıklamalar geliyor. Bir süre daha Türkiye-Libya mutabakat zaptı ile yaşamak zorunda kalacağız" dedi.

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