Yunanistan Türkiye karşısında çaresiz kaldı: Bununla yaşamak zorundayız

Yunanistan Başbakan Danışmanı Thanos Dokos, Yunan medyasından SKAI TV’ye verdiği röportajda, Libya ve Türkiye-Libya arasında imzalanan mutabakata ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Türkiye-Libya Mutabakatı ile yaşamak zorundayız"

Dokos, Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakata ilişkin, "Bizi endişelendiriyor" dedi. Dokos, "Türkiye-Libya mutabakatı bizi çok endişelendiriyor. Tabi ki Avrupa Birliği (AB) ve ABD’den destekleyici açıklamalar geliyor. Bir süre daha Türkiye-Libya mutabakat zaptı ile yaşamak zorunda kalacağız" dedi.