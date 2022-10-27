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Dünya Yunanistan-Türkiye geriliminde Almanya tarafını resmen seçti
Dünya

Yunanistan-Türkiye geriliminde Almanya tarafını resmen seçti

Yunanistan'a giden Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Türkiye karşıtı açıklamalarda bulunarak Atina yönetimine destek verdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-27 15:52:00 - 2022-10-27 15:52:17
Yunanistan-Türkiye geriliminde Almanya tarafını resmen seçti

Resmi temaslarda bulunmak üzere Yunanistan'a giden Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Doğu Akdeniz'deki gerilimle ilgili anlaşmazlıkta Türkiye'ye karşı tavır alarak Yunanistan'ı savundu.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Atina’da biraraya gelmeden önce bir açıklama yapan Scholz, "Bir NATO ülkesinin diğer bir müttefikin egemenliğini sorgulaması kabul edilebilir bir şey değildir" diyerek skandal bir açıklama yaptı.

Yunan Ta Nea gazetesine konuşan Scholz, Türkiye’nin "az ya da çok üstü kapalı askeri tehditlerde" bulunduğunu öne sürerek, bunların kabul edilemeyeceğini belirtti. İki ülke arasındaki anlaşmazlıkların diyalogla çözülebileceğini söyleyen Başbakan Scholz, "Yunanistan ve Türkiye arasındaki iyi komşuluk ilişkileri sadece iki ülke için değil, tüm Avrupa için önemlidir" dedi.

"Alman hükümeti, iki ülke arasındaki çözüm bekleyen meselelerin diyalog yoluyla ve uluslararası hukuk temelinde çözülmesi konusunda kararlıdır" şeklinde görüş belirten Scholz, anlaşmazlıkların giderilmesi konusunda Almanya'nın arabuluculuk yapabileceğini söyledi. "Sonuçta ortak hedefimiz, vizyonumuz Doğu Akdeniz bölgesinin tüm ekonomik potansiyelinden faydalanmak olmalıdır. Tüm ülkelerin yararı için" diyen Scholz, "İlgili taraflarca faydalı görüldüğü takdirde Almanya da bu sürece dahil olabilir" diye konuştu.

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