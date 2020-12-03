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Dünya Yunanistan toplantıdan kaçtı
Dünya

Yunanistan toplantıdan kaçtı

Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında kasım ayı sonunda NATO Karargahı'nda yapılması planlanan görüşmeye Yunanlılar katılmadı.

Yeniakit Publisher
2020-12-03 16:38:00 - 2020-12-03 17:27:17
Yunanistan toplantıdan kaçtı

Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı teknik toplantılar yapılması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görüşmesi sonrasında kararlaştırılıp, hayata geçirildi. Türk ve Yunan teknik heyetlerinin Doğu Akdeniz’de ayrıştırma tedbirlerine yönelik askeri önlemlerin belirlenmesi yönelik ilk toplantısı, NATO Askeri Komite Başkan Yardımcısı (DCMC) başkanlığında 3 Eylül’de yapıldı. Söz konusu tarihten bugüne kadar NATO Karargahı'nda 6 toplantı icra edildi.

Katılmadılar

NATO Karargahı’ndaki bu toplantılar sonucunda genel çerçeveyi belirleyen "Teknik Düzenlemeler Metni" 1 Ekim'de her iki ülkenin onayı ile kabul edildi. Mutabakat sonrası teknik detayların belirlenmesi amacıyla birincisi 9 Ekim'de yapılan söz konusu toplantının devamına yönelik yapılan planlamalar Yunanistan’ın tutumu nedeniyle sonuca ulaşamadı. İlk olarak 16 Ekim olarak belirlenen ikinci toplantı sonrasında 23 Ekim ve 30 Ekim 2020’de tekrar planlanmasına rağmen Yunanistan tarafının olumlu cevap verilmemesi nedeniyle gerçekleştirilemedi. Son olarak 30 Kasım tarihinde planlanan toplantının Yunanistan heyetinin katılmaması nedeniyle iptal edildiği öğrenildi.

Üst düzey bir yetkili, "Türk tarafı, NATO Genel Sekreterinin girişimleriyle başlatılan Doğu Akdeniz’de ayrıştırma tedbirlerine yönelik askeri önlemlerin belirlenmesi toplantılarına her zaman iştirak etmiş; her zaman da iştirak edecektir" açıklamasını yaptı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da TSK komuta kademesi ve birlik komutanları ile hafta başı yaptığı video konferans toplantısında, Doğu Akdeniz’deki gelişmelere değinerek, "Gerginliği artıran, olayları tırmandıran biz değiliz. Biz gerçekten diyalog, iyi komşuluk ilişkileri içinde, sorunlarımızı konuşarak, görüşerek çözme yönünde yapılması gereken ne varsa elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Maalesef komşumuz bu konuda inatla konuşmalardan, görüşmelerden imtina ediyor, başka kapılarda çözüm arıyor. Bu şekilde bir çözüm bulunamayacağını, bu şekilde bir çözüm bulamayacaklarını kendilerine tekrar tekrar söylemiş olmamıza rağmen hala o konuda ısrar ediyorlar. Yanlış yapıyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

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