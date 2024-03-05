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Gündem

Yunanistan suç işliyor: Hesap versin! Ölüme terk edilen göçmenleri Türkiye kurtardı

Yeniakit Publisher
2024-03-05 19:44:00 - 2024-03-05 19:55:56
Yunanistan suç işliyor: Hesap versin! Ölüme terk edilen göçmenleri Türkiye kurtardı

Uluslararası kuralları çiğneyerek insan hakları ihlallerine devam eden Yunanistan, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarından kendi taraflarına geçmeye çalışan 4 can salı içerisindeki göçmenleri Türk karasularına iterek ölüme terk etti. 61 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muğla Datça ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 4 can salı içerisindeki 26’sı çocuk toplam 61 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Lastik botta ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 1 şahıs yakalandı.

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