Yunanistan sonunu hazırlıyor! Skandal gelişme duyuruldu! "Hazırız"

Yunanistan’ın köklü yayın kuruluşlarından MEGA, Atina yönetiminin, Girit’in güney ve batısındaki karasularını 12 deniz miline çıkarma olasılığını masaya koyduğunu iddia etti. Gazeteci Christina Korai, Atina hükümetine dayandırdığı haberinde, Yunanistan’ın karasularını genişletmek için harekete geçtiği öne sürüldü.

MEGA, hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, bu genişlemenin Türkiye ile yeni bir soruna neden olabileceğini belirtirken, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Her türlü imkanı kullanmaya hazırız.” dedi.

Yunanistan’ın müttefiklerine bilgi vermediği, buna gerekçe olarak ise, “Yunanistan’ın tek taraflı bir eylemi olduğu için hiçbir sebep olmadığını ve cumhurbaşkanlığı kararnameleri hazır olduğunda doğrudan BM’ye sunulacağı” belirtildi.

Türkiye ile yeni bir krize neden olabilecek karar, Yunanistan’ın karasularını 12 deniz miline çıkarmayı hedefliyor. 1936’da Lozan dengesini bozarak karasularının genişliğini 6 mile çıkaran Yunanistan, eğer hedeflerini yerine getirirse Ege deyim yerindeyse bir Yunan gölüne dönebilir. Yunanistan uygun koşullar bulur ve karasularını 12 mile çıkarırsa, Türkiye’nin Ege’deki açık deniz alanları oranı yaklaşık yüzde 20’ye inecek, Türkiye’nin karasuları kaplama oranı yüzde 8,7'ye, Yunanistan’ın ise yüzde 62'ye çıkacaktır.

Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan karasuları sorununun temelinde Lozan Barış Antlaşması ile Ege Denizi’nde tesis edilen dengenin zaman içerinde Yunanistan lehine bozulması yatıyor. Yunanistan 1936 yılında tek taraflı Lozan'da 3 mil olarak belirlenen karasularını 6 deniz miline çıkarmış, o dönem Türk-Yunan ilişkilerine hakim olan olumlu hava nedeniyle Türkiye, bu karara itiraz etmemiştir.

Ancak Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarması ile Türkiye'ye Ege Denizi'nin yüzde 10'undan daha az bir alan kalacaktır.