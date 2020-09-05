Yunanistan sınırına tank sevkiyatı yapıldığı iddia edilmişti... Gerçek ortaya çıktı
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimin ardından Suriye sınırındaki tankları Yunanistan sınırına sevk etmeye başladığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.
Öte yandan Yunanistan Doğu Akdeniz'de provokasyonlarını sürdürürken Avrupa ülkeleri ise Türkiye'yi tehdit etmeye devam ediyor.
Yunanistan ile yaşanan gerilimin ardından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Bazı medya kuruluşlarında Yunanistan sınırına tank sevkedildiği iddia edilmişti.
Yunanistan sınırına tank sevkiyatı yapıldığına ilişkin ortaya atılan iddianın gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.
İddiaların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı
Anadolu Ajansı muhabirinin edindiği bilgiye göre, söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığı, faaliyetin Malatya'da konuşlu 2. Ordu Komutanlığının planlı çalışması olduğu belirlendi.
Yunanistan sınırına herhangi bir askeri sevkiyatın söz konusu olmadığı bildirildi.