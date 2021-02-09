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Dünya Yunanistan, sınırdaki askerlerine maaş ödeyemez halde!
Dünya

Yunanistan, sınırdaki askerlerine maaş ödeyemez halde!

Türkiye'ye kafa tutan Yunanistan’ın, Türk-Yunan sınırı yakınlarındaki Evros (Meriç) bölgesinde görev yapan askerî personele altı aydır maaş ödenmediği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-02-09 06:53:00 - 2021-02-09 07:44:07
Yunanistan, sınırdaki askerlerine maaş ödeyemez halde!

Mahallî basındaki haberlere göre Doğu Makedonya-Trakya Bölgesi Askerî Birliği (ESPAM/TH) tarafından Evros bölgesi milletvekillerine gönderilen mektupta Evros'ta güvenlik bölgesinde illegal göç akınlarına karşı görev yapan üç askerî birlik personelinin maaşlarının ödenmediği iddia edilerek bu askerlere yardımcı olmaları istenildi.

2020’de de benzer bir olay yaşandığı ve meselenin çözümü için Meclis gündemine taşındığı savunulan mektupta “Doğu Makedonya-Trakya Bölgesi Askerî Birliği olarak silahlı kuvvetlerimizin bu sınır bölgesinde sınırlarımızı korumak için her türlü çabayı göstererek görev yapan personelinin cezalandırılmaması için yardımlarınızı umuyoruz” ifadelerine yer verildi.

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