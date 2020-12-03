  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Yunanistan Savunma Bakanı Kahire'de Mısırlı yetkililerle askeri ve güvenlik konularını görüştü
Aktüel

Yunanistan Savunma Bakanı Kahire'de Mısırlı yetkililerle askeri ve güvenlik konularını görüştü

Yeniakit Publisher
2020-12-03 20:21:24 -
Yunanistan Savunma Bakanı Kahire'de Mısırlı yetkililerle askeri ve güvenlik konularını görüştü

KAHİRE (AA) - Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, başkent Kahire'de Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos’u kabul etti.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Sisi, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile iki ülke arasındaki askeri ve güvenlik iş birliği konularını değerlendirdi.

Yunan Bakan Panagiotopoulos, Kahire temasları çerçevesinde ayrıca Mısır Savunma ve Askeri Üretim Bakanı Orgeneral Muhammed Zeki ile bir araya geldi.

Tarafların ortak askeri tatbikat programlarını karşılıklı destekleme konusunda anlaştığının kaydedildiği görüşmede, bölgesel ve uluslararası konulardaki son gelişmelerin yanı sıra özellikle terörle mücadele konusunun masaya yatırıldığı vurgulandı.

Yunanistan Savunma Bakanı’nın Mısır ziyareti Kahire kulislerinde sürpriz olarak değerlendirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Nihat Özdemir sağlık durumu
Spor

Nihat Özdemir sağlık durumu

Nihat Özdemir’in sağlığı nasıl? | Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’in kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu. Pek..
Erdoğan bu fotoğrafı hatırlattı: Ahlaksız adam, pişmiş kelle gibi sırıtıyor
Gündem

Erdoğan bu fotoğrafı hatırlattı: Ahlaksız adam, pişmiş kelle gibi sırıtıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri hakkındaki rezil sözleri nedeniyle büyük tepki çeken CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın şehit cenazesindek..
Sarıgül, Kılıçdaroğlu'nun en çok eleştirildiği konuyu vaat olarak sundu
Siyaset

Sarıgül, Kılıçdaroğlu'nun en çok eleştirildiği konuyu vaat olarak sundu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 10 seçim kaybettiği halde istifa etmemesi nedeniyle sürekli eleştiriliyor. Türkiye Değişim Hareketi'ni ..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay