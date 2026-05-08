  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ne haldeydiler ne hale düştüler! Kumar ve uçkur düşkünlüğünde ibretlik ders Anneler Günü için 35 ülkeye 80 milyon dal çiçek gönderildi Kokuşmuş ayak ağacı dikkat çekiyor... Kokusuna rağmen şifalı meyve: Sindirim sisteminin ilacı 86 yaşındaki adamı öldüresiye dövdü! Ailesi isyan etti! Atakum’da İslami İlimler Zirvesi: 'Tefekkür Akademi' Büyük Bir Başarıyla Tamamlandı Otomotiv devinden beklenmedik karar: Türkiye'den çekiliyor Damarlardan çekiliyor ve...Halk arasında Akdeniz anemisi olarak bilinen talasemi tavsiyesi... Ölüm gemisinde mahsur kalmıştı! Dehşete düştüğü anı anlattı! İki temel kavram... Mutfakta herkesin bilmesi gereken altın kural: Sürekli karıştırılıyor
Hayat-Aktüel
7
Yeniakit Publisher
86 yaşındaki adamı öldüresiye dövdü! Ailesi isyan etti!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

86 yaşındaki adamı öldüresiye dövdü! Ailesi isyan etti!

Eskişehir'de uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen genç, 86 yaşındaki komşusu İbrahim Akça'nın evine girerek darp etti.

#1
Foto - 86 yaşındaki adamı öldüresiye dövdü! Ailesi isyan etti!

20 YAŞINDAKİ KOMŞUSUNUN SALDIRISINA UĞRADIĞINI İDDİA ETTİ Olya, Tepebaşı ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Hazine Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, akciğer rahatsızlığı olan ve oksijen tüpü ile nefes alabilen İbrahim Akça, geçtiğimiz günlerde evinde istirahat ettiği sırada genç komşusunun saldırısına uğradı. 20 yaşındaki M.D., iddiaya göre eve girip İbrahim Akça'ya saldırdı. Yatağından çıkan yaşlı adamı merdivenlerden atan genç şahıs, Akça'nın kafasına vurdu.

#2
Foto - 86 yaşındaki adamı öldüresiye dövdü! Ailesi isyan etti!

Kaburgası kırılan, kafasından ve gözünde morluklar olan İbrahim Akça, olay yerine gelen ambulans ile Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ellerine dikiş atılan Akça, darp raporu aldı. Akça ve ailesi şahıstan şikâyetçi olsa da iddialarına göre olay karışan genç işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Şahıstan şikâyetçi olan aile ise adli sürecin peşini bırakmayacaklarını ifade etti. İddiaya göre, aynı şahıs yaşlı adamı daha önce de darbettiği fakat aile özür dilediği için davacı olmaktan vazgeçti.

#3
Foto - 86 yaşındaki adamı öldüresiye dövdü! Ailesi isyan etti!

ESNAFLAR KURTARDI İbrahim Akça'nın damadı Zafer Ersoy, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Babamın yan komşusu var. Bu çocuk uyuşturucu bağımlısı. İçtiği zaman ne yaptığını bilmiyor. Bu çocuğun infazı var, hakkında bir sürü şikayet var. Dosyaları var bir sürü. Annem alışveriş yapmaya gidiyor, babam evde tek başına. Burada alkol alıyorlar, alkol aldıktan sonra geliyor kapıya tekmeyi vuruyor. Babam içeride yatıyor, ‘Ne oldu' diye kapıya çıkıyor. Merdivenler var, merdivenlerden tutuyor aşağıya atıyor.

#4
Foto - 86 yaşındaki adamı öldüresiye dövdü! Ailesi isyan etti!

Kaburgası kırık, iki elinde dikiş, kafasında, gözünde morluklar, şişlikler var. Buradaki komşular, esnaf Allah razı olsun hastaneyi, polisi arıyorlar. Ambulans geliyor, babamı hastaneye götürüyor. Darp raporu falan alıyorlar. Bu şahsiyeti de alıp karakola götürüyorlar. Karakolda ifade alıyorlar, biz hastaneden çıkmadan önce bırakıyorlar. Bu nasıl bir adalet, nasıl bir sistem ben anlamadım. Şimdi ben buna bir tokat vursam beni alır içeriye atarlar. Bu çocuğun infazı var, bir sürü dosyası var, hakkında şikayet var. Bu çocuğu nasıl serbest bırakıyorlar? 86 yaşında, zaten hasta bir adam, bir ayağı çukurda. Bu adama sen nasıl vuruyorsun."

#5
Foto - 86 yaşındaki adamı öldüresiye dövdü! Ailesi isyan etti!

"ADALET İSTİYORUZ" Buna benzer bir olayın daha önce de olduğundan bahseden Ersoy, "Bunlar üç arkadaş burada içiyorlar. Merdivenlerden tutuyor çekiyor, kafasına falan vuruyor, Şurada kütüğü kafasına vuracak, yanındaki arkadaşları tutuyor, bırakmıyor. Direkt öldürmeye teşebbüs. Haneye tecavüz var, darp var. Adam 86 yaşında, adamı ne hale getirmiş. Ama ne hikmetse karakolda serbest kalıyor. Adalet istiyoruz biz. Daha önce de oldu, geldi kapı camlarını kırmış. Ondan sonra annesi falan devreye girdi, ‘Hadi komşudur' dedik, şikayetçi olmadık. Camları falan taktırdılar. Özür diledi, elini öptü, söz verdi bir daha yapmayacağım dedi. Ama bu adam içtiği zaman madde de kullanıyor, kimseyi tanımıyor. Bu tehlikeli birisi. Şimdi bu iki tane yaşlı burada yalnız. Bir gün sonra eve girip ikisini öldürmeyeceğinin garantisi var mı? Ben başka yerde yaşıyorum, şimdi bana haber verip ben buraya gelene kadar ne yapabilirim? Nefesi zor alıp veriyor, havayla yaşıyor bu adam." dedi.

#6
Foto - 86 yaşındaki adamı öldüresiye dövdü! Ailesi isyan etti!

Olay anını anlatan İbrahim Akça ise şöyle konuştu: "Kapıya bir vurdu açıldı. Beni merdivenden çıkacak oldum, çıkamadım eve. Beni yakamdan tuttu, getirdi şurada yere yatırdı. Bana dayak attı, kafama, gözüme vurdu. Kaburgalarım kırık, komşu esnafa gittim durumu anlattım. Ambulansa telefon etti, beni hastaneye götürdüler. Orada parmağıma dikiş yaptılar birkaç tane film çektiler."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ne ABD ne İsrail! İşte İran'ı vuran ülke
Dünya

Ne ABD ne İsrail! İşte İran'ı vuran ülke

ABD ve İsrail ile tek başına savaşan İran'da patlamalar meydana geliyor. Peş peşe yaşanan patlamaların ardından İran'ı vuran ülkenin Birleşi..
Sıcak saatler! "İsrail askerlerini vurduk"
Dünya

Sıcak saatler! "İsrail askerlerini vurduk"

Hizbullah'tan yapılan açıklamada "Ateşkes ihlallerine karşılık Lübnan'ın güneyinde İsrail askerlerini ve araçlarını 13 kez hedef aldık" ifad..
O Tasmayı Sana Takarım! "Böyle Hayvanseverlik Olur mu?"
Gündem

O Tasmayı Sana Takarım! "Böyle Hayvanseverlik Olur mu?"

Gazeteci ve yazar Yılmaz Özdil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla başından geçen çarpıcı bir olayı anlattı. Hayvan sahiplenme ve ku..
Böcek etkin pişmanlık için ifade verdi
Gündem

Böcek etkin pişmanlık için ifade verdi

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhit..
Fahiş site aidatları olmayacak! TBMM'de kabul edildi
Ekonomi

Fahiş site aidatları olmayacak! TBMM'de kabul edildi

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşan düzenlemeyle, site aidatlarında keyfi artışların önüne geçilmesi hedefleniyor. Yeni sistemde ..
CIA'den Trump'ın uykusunu kaçıracak İran istihbaratı
Dünya

CIA'den Trump'ın uykusunu kaçıracak İran istihbaratı

ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) istihbaratına göre İran, Trump'ın Hürmüz ablukasına aylarca dayanabilir.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23