86 yaşındaki adamı öldüresiye dövdü! Ailesi isyan etti!

"ADALET İSTİYORUZ" Buna benzer bir olayın daha önce de olduğundan bahseden Ersoy, "Bunlar üç arkadaş burada içiyorlar. Merdivenlerden tutuyor çekiyor, kafasına falan vuruyor, Şurada kütüğü kafasına vuracak, yanındaki arkadaşları tutuyor, bırakmıyor. Direkt öldürmeye teşebbüs. Haneye tecavüz var, darp var. Adam 86 yaşında, adamı ne hale getirmiş. Ama ne hikmetse karakolda serbest kalıyor. Adalet istiyoruz biz. Daha önce de oldu, geldi kapı camlarını kırmış. Ondan sonra annesi falan devreye girdi, ‘Hadi komşudur' dedik, şikayetçi olmadık. Camları falan taktırdılar. Özür diledi, elini öptü, söz verdi bir daha yapmayacağım dedi. Ama bu adam içtiği zaman madde de kullanıyor, kimseyi tanımıyor. Bu tehlikeli birisi. Şimdi bu iki tane yaşlı burada yalnız. Bir gün sonra eve girip ikisini öldürmeyeceğinin garantisi var mı? Ben başka yerde yaşıyorum, şimdi bana haber verip ben buraya gelene kadar ne yapabilirim? Nefesi zor alıp veriyor, havayla yaşıyor bu adam." dedi.