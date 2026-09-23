Fenerbahçe'nin patronu aldığı yeni kararı duyurdu artık! Derdi ortaya çıktı...

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Fenerbahçe'de Nene krizi dinmek bilmiyor.
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Fenerbahçe'de Nene krizi dinmek bilmiyor.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın daha disiplinli, topla buluşma sayısı yüksek, savunma arkasına sarkarken yüksek sürate ulaşabilen ve savunma disiplininden ödün vermeyen kanat profili tercihi... Fiziki verilerinde ve üretkenliğinde geçen sezona göre ciddi bir düşüş olan Dorgeles Nene’nin kulübede kalmasının ana gerekçesi de bu. Bu yüzden de hakkında çıkan 'ayrılmak istiyor' iddialarının altı boş değil.
Fenerbahçe'nin geçen sezon 18 milyon euro verip Salzburg'dan aldığı Dorgeles Nene, ilk yılında tüm kulvarlarda 42 maça çıktı; 13 gol ve 12 asistle 25 gole katkı yaptı. Ancak aynı Nene bu sezon adeta unutuldu. İsmail Kartal 3'ü ligde toplam 70 ve ikisi de Şampiyonlar Ligi ön elemesinde olmak üzere 31 dakika yer verdi. Nene bu sezon 5 maçta sadece 101 dakika yer bulabildi.
Bu da sosyal medyada kendilerine dedikodu arayanlara "Nene ayrılmak istiyor" kozunu verdi. Aslında Nene olsanız siz de ayrılmak istersiniz. Çünkü bir sezon önce 25 gole katkı vermişsiniz, bir sezon sonra ortada yoksunuz. Ancak Dorgeles Nene’nin geçen sezonki 25 gollük yüksek katkısından sonra bu sezon planlarda geride kalması, hem istatistiksel veri farklılıkları hem de İsmail Kartal’ın taktiksel öncelikleriyle ilgili.
Geçen sezon ligde maç başına 30.4 topla buluşma ve 1.1 kilit pas istatistiğine sahip olan Nene, bu sezon oynadığı kısıtlı sürelerde maç başına 18.0 topla buluşma ve 0.3 kilit pas seviyesine geriledi. Kartal’ın kanat oyuncularından beklediği ön alan baskısına yön verme ve pas trafiğinde istikrarlı bir bağlantı oyuncusu olma rolünde Nene, takımdaki diğer alternatiflerin gerisinde.
Kartal’ın kanat oyuncularında aradığı en kritik parametrelerden biri olan yüksek tempo ve patlayıcılık verilerinde de belirgin bir gerileme var. Fotospor'a göre; Geçen sezon ligde 35.7 km/h maksimum hıza çıkarken bu sezon 31.8 km/h maksimum hızda kaldı.
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