Fenerbahçe'nin patronu aldığı yeni kararı duyurdu artık! Derdi ortaya çıktı...

Bu da sosyal medyada kendilerine dedikodu arayanlara "Nene ayrılmak istiyor" kozunu verdi. Aslında Nene olsanız siz de ayrılmak istersiniz. Çünkü bir sezon önce 25 gole katkı vermişsiniz, bir sezon sonra ortada yoksunuz. Ancak Dorgeles Nene’nin geçen sezonki 25 gollük yüksek katkısından sonra bu sezon planlarda geride kalması, hem istatistiksel veri farklılıkları hem de İsmail Kartal’ın taktiksel öncelikleriyle ilgili.