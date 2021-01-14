Yunanistan Parlamentosu'ndan Rafale savaş uçağı kararı

Yunan Parlamentosu'nda yapılan oylama oturumunda, 2,5 milyar avroya mal olacak 6'sı yeni 12'si ikinci el 18 Rafale savaş uçağının satın alınmasını öngören yasa tasarısı kabul edildi.

Savunma Bakanı Nikos Panayotupulos, oylamanın ardından yaptığı açıklamada, parlamentodan geçen tasarının "her yöne net bir mesaj ilettiğini" savundu.

Fransa'dan ilk teslimatın temmuz ayında alınacağı, 18 uçağın tamamının ülkeye gelmesinin 2023 yılı ortasını bulacağı belirtilmişti.

Silahlanmaya ayrılan pay 5 kat arttı

Doğu Akdeniz ve Ege'deki gerilimin gölgesinde Atina yönetimi, yıllardır içinde olduğu mali zorluklar, kemer sıkma politikaları ve Avrupa Birliği'nin (AB) desteği sayesinde zorlukla ayakta durabilen ekonomik tablosuna rağmen 2021 için bütçeden silahlanmaya ayırdığı payı 5 kat artırma yoluna gitmişti.

Savunmaya 2021 için 5,49 milyar avro, savunma harcamalarındaki silahlanma kalemlerine ise 2,5 milyar avro pay ayırdığını açıklayan Atina'nın askeri harcama planı son 11 yılın en yüksek düzeyine ulaşmıştı.

Ülkenin bütçe projeksiyonuna göre geçen yıl Yunanistan ekonomisinin yüzde 10,5 daraldığı tahmin ediliyor.