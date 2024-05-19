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Dünya Yunanistan orada radar sistemleri kuruyor! Yunan basını, AB ve Rum kesimi destek verecek diyerek duyurdu! Ortalık karıştı
Dünya

Yunanistan orada radar sistemleri kuruyor! Yunan basını, AB ve Rum kesimi destek verecek diyerek duyurdu! Ortalık karıştı

Yeniakit Publisher
2024-05-19 09:43:00 - 2024-05-19 09:48:02
Yunanistan orada radar sistemleri kuruyor! Yunan basını, AB ve Rum kesimi destek verecek diyerek duyurdu! Ortalık karıştı

Yunan basını radar sistemleri ile ilgili yine gerilimi hat safhada tırmandıran bir haber yayınladı.

Yunan basını yine gerilimi tırmandıran bir haber yayınladı.

Yunanistan'ın Ege Denizi’nde radar platformları inşa edeceği yazıldı. Bu radar istasyonları ile çevredeki ülkeler ve Ege Denizi’ndeki gelişmeler izlenebilecek. İlk radarınsa 2025 yılında tamamlanması öngörülüyor..

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