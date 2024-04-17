  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Teknolojide dünya devi 5 bin personeli işten çıkaracak! Türkiye’de de bir sürü çalışanı var

YSK Hatay, İskenderun ve Ordu için kararını verdi

Ev sahibi ve kiracılar dikkat: O para cebinizde kalacak!

2024’ün parlayan yıldızı Göbeklitepe, yerli ve yabancı turisti cezbediyor: Göbeklitepe ziyaretçi rekorlarını altüst etti

Mardin’de, belediye meclisi toplantısında büyük rezillik! Bu nasıl bir utanmazlık böyle

MHP, Abdulkadir Selvi’nin o çıkışına ateş püskürdü! Zehir zemberek sözler: “Çöptür, kılıç artığıdır”

İYİ Parti’de flaş gelişme! İstifa ettiğini az önce tüm Türkiye’ye duyurdu

AK Partili belediye başkanlarına önemli bir tavsiye! Uyanık olun CHP’li başkanlar gibi köşke taşının ama duş yaptırmayın

Milli Eğitim Bakanı Tekin, öğretmen atamaları konusunu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek: Öğretmen atamaları masaya yatırılıyor

Rusya o bölgeden çekiliyor! Tüm dünyaya duyurdular
Yerel Yunanistan ölüme itti Türkiye kurtardı!
Yerel

Yunanistan ölüme itti Türkiye kurtardı!

Yeniakit Publisher
2024-04-17 22:08:00 -
Yunanistan ölüme itti Türkiye kurtardı!

Yunanistan tarafından Türk karasularına geri itilen 14 kaçak göçmen kurtarılırken ülkeyi yasadışı yollarla terk etmeye çalışan 1 kişi de yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik botu ‘TCSG-8’ tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içindeki 7’si çocuk 14 kaçak göçmen kurtarıldı.

Ülkeyi kaçak yollarla terk etmeye çalışan 1 kişi de yakalandı

Ülkeyi yasadışı yollarla terk etmeye çalışan 1 kişi de yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Yunanistan göçmenleri yine ölüme terk etti! Sahil güvenlik ekipleri kurtardı!
Yunanistan göçmenleri yine ölüme terk etti! Sahil güvenlik ekipleri kurtardı!

Gündem

Yunanistan göçmenleri yine ölüme terk etti! Sahil güvenlik ekipleri kurtardı!


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Göçmen kuşlar Gaziantep’i sevdi
Göçmen kuşlar Gaziantep’i sevdi

Yaşam

Göçmen kuşlar Gaziantep’i sevdi

İzmir açıklarında 45 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir açıklarında 45 düzensiz göçmen yakalandı

Yaşam

İzmir açıklarında 45 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir açıklarında 131 düzensiz göçmen yakalandı
Balıkesir açıklarında 131 düzensiz göçmen yakalandı

Yerel

Balıkesir açıklarında 131 düzensiz göçmen yakalandı

Lastik botta ölümle burun buruna gelen göçmenler kurtarıldı
Lastik botta ölümle burun buruna gelen göçmenler kurtarıldı

Yerel

Lastik botta ölümle burun buruna gelen göçmenler kurtarıldı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23