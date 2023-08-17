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Yaşam Yunanistan ölüme itti Türkiye kurtardı
Yaşam

Yunanistan ölüme itti Türkiye kurtardı

Yeniakit Publisher
2023-08-17 19:38:00 -
Yunanistan ölüme itti Türkiye kurtardı

İzmir'in Dikili, Çeşme ve Seferihisar ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 69 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili, Çeşme ve Seferihisar ilçeleri açıklarında lastik botlarda düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik botlardaki 69 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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