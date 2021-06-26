  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kırgızistan'dan Rusya'nın tek dozluk Sputnik Light aşısına onay
Erbaş: "Yeryüzüne iyilik hakim oldukça dünya daha yaşanır hale gelecektir"
Valilikten deprem açıklaması
ABD'de George Floyd'u öldürmekten suçlu bulunan Chauvin'e 22,5 yıl hapis cezası verildi
Gündem Yunanistan ölüme itti Türkiye kurtardı!
Gündem

Yunanistan ölüme itti Türkiye kurtardı!

İzmir'in Foça ilçesinde Yunanistan tarafından ölüme itilen 32 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-26 01:56:00 -
Yunanistan ölüme itti Türkiye kurtardı!

İzmir’in Foça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 32 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

32 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, bugün saat 05.25 sıralarında, Foça ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 32 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay