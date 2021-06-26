Yunanistan ölüme itti Türkiye kurtardı!
İzmir'in Foça ilçesinde Yunanistan tarafından ölüme itilen 32 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
İzmir’in Foça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 32 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
32 düzensiz göçmen kurtarıldı
Sahil Güvenlik Komutanlığı, bugün saat 05.25 sıralarında, Foça ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 32 düzensiz göçmeni kurtardı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.