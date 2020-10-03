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Dünya Yunanistan NAVTEX ilan etti! Gözler Türkiye'de
Dünya

Yunanistan NAVTEX ilan etti! Gözler Türkiye'de

Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Yunanistan, Türkiye'nin sorumluluk sahasında 2 yeni NAVTEX ilan etti. Skandal kararın ardından gözler Türkiye'ye çevrildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-03 09:30:00 - 2020-10-03 09:58:40
Yunanistan NAVTEX ilan etti! Gözler Türkiye'de

Doğu Akdeniz ve Ege’de Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim, Ankara’nın tüm diyalog çağrılarına rağmen Atina’nın provokatif hamleleri nedeniyle artıyor.

Bu sabah saatlerinde Yunanistan’ın, Türkiye’nin sorumluluk sahasını da kapsayan çok geniş bir alanda atış NAVTEX’i ilan ettiği açıklandı.

Yunanistan’ın, 6-8 Ekim tarihleri arasında Doğu Akdeniz’de eğitim yapacağı ifade edildi.

Atina’nın son skandalının ardından gözler Türkiye’ye çevrildi. A Haber muhabiri Rüya Akkuş, Türkiye'nin, Yunanistan'ın NAVTEX ilan ettiği alanda çalışma ilan edeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diyalog çağrılarına cevap vermek zorunda kaldılar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Konya Şehir Hastanesi’nin açılışında Doğu Akdeniz hakkında önemli bir açıklama yapmıştı. Türkiye’nin diyalog çağrılarına Yunanistan’ın olumlu cevap verdiğini hatırlatan Erdoğan, “Libya anlaşması ile Doğu Akdeniz'in önemli bölümünü meşru faaliyet alanına dönüştürdük. Karadeniz'deki keşfedilen rezerv moral bulmamıza vesile oldu. Komik gövde gösterileri ile Doğu Akdeniz'de geri adım attıramayanlar diyalog çağrılarına kulak vermek zorunda kaldı” demişti.

Türkiye’nin diyalog çağrılarına olumlu cevap veren Yunanistan’ın, bugün bu provokasyona kalkışması istikrarsız politikalarının bir örneği olarak dikkat çekti.

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Yorumlar

enes

Sabırsızlanma yunan sıra sanada gelecek inşallah
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yılmaz yıldız

bunlar sopadan anlar
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