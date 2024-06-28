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Gündem Yunanistan Meclis Silahlanma Komisyonu 20 F-35 alımını onayladı
Gündem

Yunanistan Meclis Silahlanma Komisyonu 20 F-35 alımını onayladı

Yeniakit Publisher
2024-06-28 00:27:00 -
Yunanistan Meclis Silahlanma Komisyonu 20 F-35 alımını onayladı

Yunanistan'da Meclis Silahlanma Komisyonu, 20 F-35 satın alınması ve Constellation tipi fırkateyn inşa programına katılımın değerlendirilmesi teklifini kabul etti.

Yunanistan'ın Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, Savunma Bakanı Nikos Dendias, Meclis Silahlanma Komisyonuna 20 F-35 satın alınması ve Constellation tipi fırkateyn inşa edilmesine ilişkin programa katılımın değerlendirme çalışmasına yönelik teklifler sundu.

Bakan Dendias, F-35 askeri uçakların ülkenin caydırıcı gücünü artıracağını savundu.

Dendias, Constellation tipi fırkateynin Yunanistan'da inşa edilmesine ilişkin programa katılım kararının alınması halinde, bu fırkateynin de Yunanistan Deniz Kuvvetleri için önemli bir güç olacağını ileri sürdü.

Dendias'ın F-35 ve Constellation tipi fırkateynlere ilişkin teklifi Komisyonda çoğunluğun oylarıyla kabul edildi.

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