THY - TR Çıkışlı Mauritius
0553 313 94 23

Yunanistan liginde bir ilk! Dev maça Fin hakem Gestranius

Yunanistan Süper Ligi'nde alınan güvenlik önlemleri kapsamında PAOK ile AEK arasında oynanacak önemli maçı, Finlandiyalı hakem Gestranius yönetecek.

20 Eylül 2018 Perşembe 18:35
Yunanistan liginde bir ilk! Dev maça Fin hakem Gestranius

Yunanistan Merkez Hakem Komitesi, 23 Eylül Pazar günü Selanik kentinde PAOK ve AEK  takımları arasında yapılacak karşılaşmayı Finlandiyalı Mattias Gestranius'un yöneteceğini duyurdu.

Son yıllarda yaşanan güvenlik sorununu çözmek amacıyla alınan bu istisnai kararla Gestranius, yaklaşık yarım asır sonra Yunanistan liginde düdük çalan ilk yabancı hakem olacak. 

Yunanistan futbolunda son yıllarda artan şiddet olayları ve şike iddiaları nedeniyle, bu sezon Yunan ligindeki diğer önemli maçlarda da yabancı hakemlere görev verilmesi bekleniyor. 

Geçen sezon Selanik'teki PAOK-AEK maçında tartışmalı hakem kararının ardından çıkan olaylarda, PAOK Başkanı Ivan Savvidis sahaya belindeki tabancayla girmiş ve mücadele tatil edilmişti. Yaşananların ardından lige iki haftadan fazla süre ara verilirken, FIFA yetkilileri ise Yunan takımlarının uluslararası müsabakalardan men edilme ihtimalini gündeme taşımıştı. Bunu üzerine Yunanistan Futbol Federasyonu, ülke futbolunda alınan güvenlik önlemlerinin artırılacağını duyurmuştu.

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 18:35
  1. AVRUPA LİGLERİ Haberleri
  2. AVRUPA LİGLERİ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hurafe bir değil iki değil..
    1. Hurafe bir değil iki değil..
    2. Nöbetçi eczane İzmir Bayraklı
    3. Bağırsak temizliği için tüketilmesi..
    4. Ayranın faydaları nelerdir?
    5. Nöbetçi eczane İzmir Çiğli
    6. Dolgunun hükmü
    7. Bu hastalıklar sırt ağrısını tetikliyor!
    8. Temizlik hastalığı nedir? Nasıl tedavi..
    9. Yorgunluktan kurtulmak için neler..
    10. Nöbetçi eczane İzmir Karşıyaka
    11. Kalp sağlığını korumak için..
    12. Nöbetçi eczane Gaziosmanpaşa
    13. Nöbetçi eczane Bakırköy
    14. Nöbetçi eczane Kadıköy
    15. Böyle kaza görülmedi! Diyarbakır araba..
    16. İstanbul nöbetçi eczane Esenyurt
    17. Nöbetçi eczane Esenler
    18. Brezilya’da kızamık patlaması: 9 kişi..
    19. Nöbetçi eczane Bahçelievler
    20. İstanbul Beyoğlu nöbetçi eczaneler
    PKK'da 'kadın terörist' krizi! Birbirlerine girdiler
    PKK'da 'kadın terörist' krizi! Birbirlerine girdiler
    Fuhuş rezaletinin her anı görüntülendi!
    Fuhuş rezaletinin her anı görüntülendi!
    Müthiş başarı: 250 dolara ABD'den ithal edilen cihaz 25 dolara yapıldı!
    Müthiş başarı: 250 dolara ABD'den ithal edilen cihaz 25 dolara yapıldı!
    UEFA Uluslar Ligi fikstür
    UEFA Uluslar Ligi fikstür
    Beştepe'de trilyon dolarlık toplantı
    Beştepe'de trilyon dolarlık toplantı

    Günün Karikatürü

    20 Eylül 2018
    Bu haber tüm çalışanları ilgilendiriyor… O rakam artırıldı
    Bu haber tüm çalışanları ilgilendiriyor… O rakam artırıldı
    Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı! Bir Rus savaş uçağı daha düştü
    Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı! Bir Rus savaş uçağı daha düştü