Yunanistan kaynaklı facialar bitmiyor: En az 13 ölü!

Yunanistan'daki Paros Adası açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı. Bir hafta içinde batan üçüncü botun yaklaşık 80 kişiyi taşıdığı ve en az 13'ünün hayatını kaybettiği öğrenildi. 62 kişinin kurtarıldığı faciada sahil güvenlik ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar, 5 sahil güvenlik devriye botu, 9 gemi, bir helikopter ve bir askeri nakliye uçağı ve sahil güvenlik dalgıçları ile devam ediyor.

Bir haftada üçüncü bot!

Perşembe günü Girit Adası ile Mora Yarımadası arasında yer alan Antikythera Adası’nın kuzeyinde göçmenleri taşıyan botun batması sonucu yaşanan faciada da can kaybı arttı. Yunan makamları, hayatı kaybedenlerin sayısının 11'e yükseldiğini duyurdu. Ayrıca 52'si erkek, 11'i kadın ve 27'si çocuk toplam 90 kişi ise kurtarıldı.

Yunanistan'da Çarşamba günü ise Santorini ve Folegandros adaları yakınlarında çoğunluğu Iraklı göçmenlerin oluşturduğu botun batması sonucu bilanço yükseldi. Arama kurtarma operasyonunun 3. gününde yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e ulaşırken, toplam 13 kişi kurtarıldı. Hayatta kalanlar en az 17 kişinin kayıp olduğunu bildirdi.