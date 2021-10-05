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Gündem Yunanistan itti! Türkiye yetişti
Gündem

Yunanistan itti! Türkiye yetişti

Aydın-Kuşadası açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirtilen lastik bottaki 26 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-05 00:40:00 -
Yunanistan itti! Türkiye yetişti

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği bildirilen lastik bottaki 26 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kuşadası ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı botlar sevk edildi.

Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itildiği tespit edilen lastik bottaki 26 kişi kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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