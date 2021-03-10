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Gündem Yunanistan itti, Türkiye yetişti
Gündem

Yunanistan itti, Türkiye yetişti

Muğla'da, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 8 sığınmacı kıyıya çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 22:35:00 -
Yunanistan itti, Türkiye yetişti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 8 sığınmacı kıyıya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Serçe Koyu açıklarındaki can salında bir grup sığınmacının bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği öğrenilen 8 sığınmacı kıyıya çıkarıldı.

Sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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