Yunanistan itti, Türkiye yetişti
Muğla'da, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 8 sığınmacı kıyıya çıkarıldı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 8 sığınmacı kıyıya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Serçe Koyu açıklarındaki can salında bir grup sığınmacının bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği öğrenilen 8 sığınmacı kıyıya çıkarıldı.
Sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.