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Dünya Yunanistan, İtalya, Fransa'da: Çiftçilerin tarımsal üretimi: Şok protestosu devam ediyor! Gündeme düştü
Dünya

Yunanistan, İtalya, Fransa'da: Çiftçilerin tarımsal üretimi: Şok protestosu devam ediyor! Gündeme düştü

Yeniakit Publisher
2024-02-10 23:13:00 - 2024-02-10 23:56:56
Yunanistan, İtalya, Fransa'da: Çiftçilerin tarımsal üretimi: Şok protestosu devam ediyor! Gündeme düştü

Fransa çiftçilerin protestoları karşısında şok geçirdi: hükümetin tarım sektörüne ilişkin politikalarına tepki göstermek amacıyla başlattığı protestolar, Avrupa'da yayılmaya devam ediyor.

Avrupa'nın dört bir yanındaki çiftçiler, akaryakıt fiyatları, vergilerdeki artış ve destekleme ödemelerinin yetersizliği nedeniyle kamu kurumları ve çeşitli kuruluşların önüne çamur veya gübre dökerek ya da yolları kapatarak protestolar düzenliyor.

Avrupalı çiftçiler, AB'yi, "Yeşil Mutabakat kapsamında karbon gübre ve pestisit kullanımına ilişkin katı kurallar getirerek tarımsal üretimi zorlaştırma" eleştiriyor.

İTALYA

İtalya'da bir süredir Avrupa Birliğinin (AB) tarım politikalarını, artan maliyetleri ve sektördeki desteklerin kesilmesini protesto eden çiftçilerin temsilcileri, 4 traktörle başkent Roma caddelerinde sembolik protesto geçişi yaptı.

MACARİSTAN
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Macaristan bayrağı taşıyan çiftçiler de otoyol kenarında sloganlar atarak, Avrupa Birliğinin tarım ve çevre politikalarını protesto etti.

YUNANİSTAN

Yunanistan'da çiftçilerin, tarım sektöründeki artan sorunlara dikkati çekmek amacıyla başlattıkları protestolar kapsamında bugün Kuzey Makedonya sınırında yol kapatma eylemi yaptı.

İSPANYA

İspanya'da çiftçiler, protestolarını başkent Madrid'e taşıma çağrısı yaptı.

Protestolar, Zamora, Bilbao y Badajoz, Malaga, Cuenca, Valladolid, Bilbao, Pamplona, Oviedo, Ciudad Real, Huesca, Avila y Salamanca kentleri gibi İspanya'nın büyük bölümünde yapıldı. (İLKHA)

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Yorumlar

HİZİPSAVAR

bizde de ana muhalefet yalandan traktör dağıtırı adam bunu itiraf eder ve bidona oy veren mallar bunu seçer ne günlere kaldık

TC Bursa

Bizde de başladı,konya da çiftçiler traktörler ile protesto ettiler. Siz tâbi görmemişsinizdir. Sizin prensip belli görmedim, duymadım, bilmiyorum.
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