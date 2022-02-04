Yunanistan İstanbul'da protesto edilecek! 'Sınırlar ırkçılığa kapansın, insanlığa açılsın'

Yeniakit.com.tr

İHH İnsani Yardım Vakfı, Özgür-Der, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği ve Mazlum-DER öncülüğünde Yunanistan'ın ırkçı politikaları protesto edilecek.

"Sınırlar ırkçılığa kapansın, insanlığa açılsın" sloganı ile gerçekleşek etkinlikte, buluşma noktası Ağa Camii olarak belirlendi. Cami önünden başlayacak yürüyüş, Beyoğlu'ndaki Yunanistan Başkonsolosluğu önünde sona erecek. Protesto, derneklerin ortak basın açıklaması ile sona erecek.

Donarak vefat edenlerin sayısı 19'a yükseldi!

Edirne Valiliği'nden yapılan son açıklamaya göre, Yunanistan'ın kapılarını kapatması sonucu geri itilen ve donarak vefat eden göçmen sayısı 19'a yükseldi. Yunan zulmüne tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Botları batırılıp ölüme terk edilen nice insanlar oldu. Bunları Yunanistan'dan ilk kez görmüyoruz. Yunan medeniyetinin göstergesiymiş gibi." dedi.