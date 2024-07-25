Yunanistan Sağlık Bakanı krize sebep oldu! Kırmızı telefon devrede!

Yunan Savunma ve Sağlık Bakanları Nikos Dendias ile Adonis Yeorgiadis’in küstah açıklamalarının Türkiye’de yarattığı tepkiler sürerken, Yunanistan’ın Türk kıta sahanlığını ihlale kalkışması gerginliğe yol açtı. Gerginlik Yunan tarafının NAVTEX ilan edip gelecekte sualtı elektrik kablosu geçirmek üzere çalışmalar yapmak üzere İtalyan araştırma gemisi Levoli’yi bölgeye yollamasıyla başladı. Türkiye karşı NAVTEX yayınladı. Türkiye, Yunanistan’ın araştırma bölgesi diye ilan ettiği yer kısmen 2020’de Libya ile yaptığı deniz yetki alanında kaldığı için tepki gösterdi

Türkiye kıta sahanlığına ihlal teşebbüsünün söz konusu olduğu bölgeye 5 savaş gemisi göndererek cevap verdi. Yunanistan ise 2 savaş gemisi ve bir sahil güvenlik gemisini, aynı bölgeye göndererek misillemeye kalkıştı. Pazartesi günü başlayan gerginlik, Ankara-Atina hattında yoğun diplomasi trafiği sonucu daha fazla tırmanmadan, salı akşamı giderildi.

KIRMIZI TELEFONLA ÇÖZÜLDÜ

Üst düzeyde “kırmızı telefon”lar (direk iletişim hatları) devreye girdi. Salı günü akşam saatlerinde Atina’ya “durum sakinleşiyor” haberi ulaştı. Yunan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis “Open” televizyonuna “İtalyan gemisi, salı gecesi saat 23.00’de başlayan çalışmalarını bu sabah (çarşamba) saat 04.00’de tamamladı. Öyle görünüyor ki diplomatik düzeyde iletişim kanalları devreye girdi” dedi.

GÜLER’DEN YUNAN BAKANA: TURİSTİK GEZİYE GELSİN

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis’ın, “F-35’lerle bir gece ansızın Ankara’ya gelebiliriz” ifadelerine cevap verdi. AK Parti Grup toplantısı öncesi Meclis’te basın mensuplarına konuşan Bakan Güler, “Yılda 60 milyon turist geliyor, Yunan Bakan da buyursun, turistik geziye gelsin” açıklamasını yaptı.