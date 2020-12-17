Yunanistan ile Fransa’nın arasındaki ilişkinin detayı! 2023 yılının ortası itibarıyla…

Hükümet Sözcüsü Stelyo Petsas, düzenlediği haftalık olağan basın toplantısında, Fransa'dan satın alınacak Rafale uçaklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yunanistan'ın, 1,92 milyar avro karşılığında 6 adet yeni ve 12 adet ikinci el Rafale satın alacağını belirten Petsas, bu uçakların ekipmanları için de ayrıca 400 milyon avro ödeyeceklerini dile getirdi.

Petsas, Fransa'dan ilk teslimatı gelecek yılın temmuz ayında alacaklarını kaydederek, 18 uçağın tamamının 2023 yılının ortası itibarıyla ülkeye gelmiş olacağını aktardı.

Silahlanmaya ayrılan pay 5 kat arttı

Doğu Akdeniz ve Ege'deki gerilimin gölgesinde Atina yönetimi, yıllardır içinde olduğu mali zorluklar, kemer sıkma politikaları ve Avrupa Birliği'nin (AB) desteği sayesinde zorlukla ayakta durabilen ekonomik tablosuna rağmen 2021 için bütçeden silahlanmaya ayırdığı payı 5 kat artırma yoluna gitmişti.

Savunmaya 2021 için 5,49 milyar avro, savunma harcamalarındaki silahlanma kalemlerine ise 2,5 milyar avro pay ayırdığını açıklayan Atina'nın askeri harcama planı son 11 yılın en yüksek düzeyine ulaşmıştı.

Başbakan Kiryakos Miçotakis, Fransa'dan alınacak Rafale uçakları için yakında bu ülkeyle resmi anlaşmanın imzalanacağını açıklamıştı.

Yunanistan bütçe hedeflerine göre bu yıl ekonomisinin yüzde 10,5 daralacağını öngörüyor.

2,3 milyar avro

Yunanistan'ın, 18 Rafale savaş uçağı için Fransa'ya 2,3 milyar avro ödeyeceği bildirildi.

Rafale savaş uçağı

Rafale savaş uçağı Fransa'ya aittir. Avrupa ülkelerinin yürüttüğü 'Avrupa ortak avcı uçağı programı' çerçevesinde ortaya konulan savaş uçağı senaryosundan memnun olmayan Fransa, bu uçağın kendi savunma ve saldırı ihtiyaçlarını karşılamayacağı gerekçesi ile programdan ayrılarak, kendi savaş uçağını tasarlayıp üretmek için arayışa girdi. Fransa sadece bir saldırı avcı uçağı istemiyordu. Sahip olacağı savaş uçağının uçak gemilerine inebilecek kabiliyete sahip olması, avcı uçağı yeteneklerinin yanı sıra, bombardıman yapabilecek donanım ve kabiliyette olmasını da istiyordu.

Fransa, bu komplike savaş uçağı arayışına Dassault firmasının tasarladığı uçak ile kavuştu. Firma Fransa için Rafale ismini verdiği savaş uçağı projesini geliştirmeye başladı. Yıllar süren geliştirme programının ardından Rafale 1991 yılında ilk uçuşunu gerçekleştirerek, dünya savaş uçağı modelleri arasına adını yazdırdı.

Rafale savaş uçağının teknik özellikleri

- Boyut Doneleri

- Uzunluk: 15.27 m (50.1 ft)

- Genişlik: 10.80 m (35.4 ft)

- Yükseklik: 5.34 m (17.5 ft)

- Kanat Alanı: 45.7 m² (492 ft²)

- Boş Ağırlık: 9.1 t (Rafale C); 9.5 t (Rafale B); 9.8 t (Rafale M)

- Maksimum Kalkış Ağırlığı: 24,500 kg (54,000 lb)

- İtici: 2× SNECMA M88-2 turbofan

- Afterburner olmadan itiş: 48.7 kN (10,960 lbf)

- Afterburner ile itiş: 73.0 kN (16,400 lbf)

- Pilot/Mürettebat: 1-2

Performans

Maksimum hız limitleri:

- Düşük irtifa hızı: 1,390 km/h, 750 knots

- Yüksek irtifa hızı: Mach 1.8 (2,150 km/h, 1,160 knots)

- Muharebe yarıçapı: 1,852+ km (1,000+ nmi)

- Servis tabanı: 16,800 m (55,000 ft)

- Tırmanma kabiliyeti: 304.8+ m/s (1,000+ ft/s)

- Kanat yüklemesi: 326 kg/m² (83 1/3 lb/ft²)

- İtiş/Ağırlık: 1.13

Silahlar

Top: 1× 30 mm (1.18 in) GIAT 30/719B cannon 125 round

Füze Kabiliyeti:

Havadan hava füze mühimmatları

- Meteor füzesi

- Magic II

- MICA IR/EM or

Havadan Karaya füze mühimmatları:

- Nüklerr füze; ASMP-A

- MBDA Apache

- SCALP EG

- AASM

- GBU-12 Paveway II

- AM 39Exocet