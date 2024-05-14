Yunanistan hava kuvvetleri harekete geçti: Rafale savaş uçağı satın alacak... F-35 A Lightning II gibi!

Yunanistan, hava kuvvetlerini modernize etme ve modernize etme girişiminin bir parçası olarak Dassault Aviation’dan 10’a kadar ilave Rafale F4 savaş uçağı satın almak için ileri görüşmelere başladı. Bu çaba, Atina’nın F-4 Phantom ve Mirage 2000-5 gibi eski modelleri kullanımdan kaldırmayı ve daha küçük ama teknolojik açıdan daha gelişmiş bir filoya öncelik vermeyi düşündüğü bir bağlamda ortaya çıkıyor.

YUNAN HAVA KUVVETLERİNİ REVİZE EDİYOR

Army Recognition haberine göre, Yunanistan’ın Rafales’e olan yenilenen ilgisi, Eylül 2021’de Fransa ile imzalanan, karşılıklı yardım maddesini içeren ve iki ülke arasındaki birlikte çalışabilirliği ve iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan savunma anlaşmasıyla destekleniyor. Ancak 2026 yılındaki yenileme yaklaştıkça anlaşmanın etkinliği uzmanlar tarafından sorgulanıyor. Bu hamle, Yunanistan’ın ek Rafales satın alımını kısmen finanse etmek için Mirage 2000-5’lerini potansiyel olarak Hindistan’a satmayı düşünmesiyle birlikte geldi. Bu işlemlerin gerçekleşmesi durumunda, Yunanistan’ın hava savunma stratejisinde, Rafales merkezli ve F-16’ları Block 70 “Viper” standardına yükseltilen önemli bir değişime işaret edecek.

2030’A KADAR 200 MODERN UÇAK! F-35 A Lightning II gibi...

Bir hatırlatma olarak, Savunma Bakanı Nikolaos Dendias’a göre Yunanistan, hava kuvvetleri modernizasyon stratejisi kapsamında 2030 yılına kadar ortalama 200 adet modern 4,5’inci ve 5’inci nesil uçaktan oluşan bir filo oluşturmayı hedefliyor. Bu filo, şu anda Viper konfigürasyonuna yükseltilen 82 adet F-16C/-D Blok 52+/-Blok 52+ Gelişmiş ve yine güncellenecek olan 38 adet F-16C/-D Blok 50’yi içerecek. Bu rakamlara hâlihazırda sözleşmesi bulunan 24 Rafale F3R de dahil. F-35A Lightning II gibi planlanan ek satın alımlarla birlikte bunlar toplam 144 savaş uçağından oluşacak ve 200 gelişmiş uçak hedefine doğru önemli bir ilerleme kaydedilecek.



BÖLGESEL HAVA GÜCÜ

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Yunanistan, 2020’den bu yana, başlangıçta F3R standardında Fransız Hava ve Uzay Kuvvetleri’ne tahsis edilen toplam 24 Rafales sipariş etti ve bunların Yunan ulusal savunmasında artan öneminin altını çizdi. 10 Rafale F4’lük potansiyel yeni siparişle Yunan Hava Kuvvetleri, F3R ve F4 standartlarında 34 Rafales dahil olmak üzere toplam uçağını 210’a çıkaracak ve böylece jeopolitik açıdan istikrarsız bir bölgede savunma yeteneklerini artıracak.

RAFALE SAVAŞ UÇAĞI

Rafale F4, savaş, hayatta kalma ve operasyonel işbirliği yeteneklerini geliştiren bir dizi teknolojik gelişme sayesinde önceki model olan Rafale F3R’den önemli bir evrimi temsil ediyor. F3R, RBE2 AESA radarı ve uzun menzilli Meteor havadan havaya füzeleri taşıma yeteneği de dahil olmak üzere aviyonik sistemler ve sensörlerde iyileştirmeler sunarken, F4 bunları aviyonikte daha kapsamlı güncellemeler ve SPECTRA sistemi ile geliştirilmiş elektronik savaş ile ilerletiyor. ve gelişmiş keşif sistemlerinin entegrasyonu. Bağlantı açısından F4, ağ merkezli savaş için gerekli olan uydu iletişim özelliklerini ve gelişmiş ağ oluşturma yeteneklerini bir araya getirerek F3R’yi geride bırakıyor. Aynı zamanda daha geniş yelpazede modern silahlar taşıyabilir ve dokunmatik ekranlar gibi pilotaj ve taktiksel operasyonları kolaylaştıran gelişmiş kokpit teknolojilerinden faydalanabilir. Son olarak F4, daha hızlı ve uyarlanabilir yazılım güncellemeleri için tasarlanmış olup, gelişen teknolojilerin sorunsuz entegrasyonuna olanak tanıyarak bu uçağı özellikle modern savaş alanının zorluklarıyla başa çıkmaya uygun hale getiriyor.

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