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Yunanistan halkı gribi hafife alıyor

Yunanistan’da resmi istatistiklerine göre, 56 kişi griple ilgili komplikasyonlardan öldü.

19 Şubat 2019 Salı 13:28
Yunanistan halkı gribi hafife alıyor

Yunanistan’da resmi istatistiklerine göre, 56 kişi griple ilgili komplikasyonlardan öldü. Ancak uzmanlar, Yunan halkının hala grip komplikasyon riskini hafife aldığını ve aşılanmadığını söyledi.


Yunanistan’da griple ilgili komplikasyonlardan 56 kişi hayatını kaybetti. Yunanistan Hastalıkları Önleme ve Mücadele Merkezine (KEELPNO) göre, ülkede grip yüzünden hayatını kaybeden insanların ezici çoğunluğu, komplikasyon riski altındaki nüfus kesimlerine ait. KEELPNO’dan Epidemiyoloji Uzmanı Thodorıs Lytras, özellikle bu insanların aşılanmasının önemini vurguladı. Ülkede yaşayan 10 milyon kişiden bu zamana kadar ancak 2 milyon kişi aşılandı.


Bununla birlikte Yunan uzman, ülkede ciddi grip komplikasyonlarından muzdarip olan insanların aşılanmasında Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen yüzde 75’lik eşiğe ulaşılamadığını söyledi. Lytras, "Performansımız geçen yıla göre daha iyi. Aşılanan kişi sayısı arttı, ancak daha aşılanacak çok kişi var" dedi.


Yunan halkının yeterince aşılanmamasının nedenleri konusunda konuşan Lytras, grip aşısının herkese ücretsiz olarak teklif edildiğini ve eczanelerde kıtlık yaşanmadığını, bu yüzden kimsenin herhangi bir şikayetin olamayacağını belirtti. Lytras, insanlarda risk algısının düşük olduğunu, bu yüzden aşı olmaya ihtiyaçlarının olmadığını düşündüklerini ancak bu algının değiştirilmesi gerektiğini de sözlerine ekleyerek ülkede grip komplikasyonlarının en yüksek seviyeye yaklaşmaya devam ettiğini ve grip mevsiminin bu yıl Mart ayında bitmesinin beklendiğini belirtti.


Yoğun bakım ünitelerinde tedavi edilen 219 hasta dahil olmak üzere bugüne kadar 226 ciddi grip vakası KEELPNO tarafından kaydedildi. KEELPNO hastaların sadece 29’unda grip aşısı olduğunu bildirdi. KEELPNO, 2017-2018 sezonunda 42, 2016-2017 sezonunda 108 ve 2015-2016 sezonunda ise 197 grip kaynaklı ölümlerin yaşandığını bildirerek oranın geçtiğimiz yıl diğer yıllara oranla düştüğünü açıkladı.


Attika Bölgesi Eczacılar Birliği ve Pan-Helenik Eczacılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Gıannıs Dagres yaptığı açıklamada, "Sürekli gelişen, sürekli mutasyona uğrayan doğal bir güçten bahsediyoruz. Bu, her zaman grip virüsünün bir adım önde olacağı ve insanları korumak için ciddiyetle uygulanan önlemler alınması gerektiği anlamına gelir" dedi.


Pan-Hellenic Eczacılar Birliği tarafından yapılan basın açıklamasında, halkın daha iyi eğitimi ve böylece gelecekte özellikle kronik hastalıklardan muzdarip olan hastaların aşılanması ve bu aşılamaların sonbaharda grip mevsimi başlamadan önce yapılması için çağrıda bulundu. Yunan uzmanlar ise halka Mart ayına kadar virüsü kapmamak için gerekli tüm ihtiyati önlemleri almalarını tavsiye etti.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 13:28
  1. doğa

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