Yunanistan, Fransa ve ABD'den sonra şimdi de İngiltere'yle anlaştı

Yunanistan Dışişleri bakanları Nikos Dendias ile İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, başkent Londra'da bir araya geldi.

Dendias ve Truss, iki ülke arasında savunma işbirliğini de içeren geniş kapsamlı bir anlaşma imzaladı.

Dendias, anlaşmanın savunma, ticaret, eğitim ve iki ülkeyi ilgilendiren tüm alanları kapsadığını söylerken, Truss ile görüşmesinde savunma, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz konularını da ele aldıklarını belirtti.

Anlaşmanın maddelerine ve tam içeriğine dair ise bir bilgi paylaşılmadı.