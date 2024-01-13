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Ekonomi Yunanistan, eskileri terk edip Türkiye'de olan şirketlerden hizmet, fiyat istediler: granit fayans tedarik çağrısında bulundu! Tarihi olay
Ekonomi

Yunanistan, eskileri terk edip Türkiye'de olan şirketlerden hizmet, fiyat istediler: granit fayans tedarik çağrısında bulundu! Tarihi olay

Yeniakit Publisher
2024-01-13 01:53:00 - 2024-01-13 01:56:01
Yunanistan, eskileri terk edip Türkiye'de olan şirketlerden hizmet, fiyat istediler: granit fayans tedarik çağrısında bulundu! Tarihi olay

Türkiye'ye duyurdular: Türkiye-Yunanistan arasındaki yakınlaşma dikkat çekerken Yunanistan'dan dev bir talep geldi... Türkiye'de yüzlerce şubesi bulunan şirketlerden satın almak istiyorlar...

Yunanistan sağlık sektöründe çeşitli hizmetler veren ithalatçı bir firma, Türk üreticilerden granit fayans satın alacak.

Bu kapsamda lazer cihazlarının satışını ve kiralamasını yapan Yunan bir firma, B2B e-ihracat platformu TurkishExporter’da yayınladığı ilanla Türk üreticilerden açık gri granit alevli fayans satın alacağını belirtti. İlanında istediği ürünün miktar ve boyut bilgisini de yer veren firma ilgili ihracatçılarla iletişime geçmeyi bekliyor.

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