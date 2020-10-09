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Aktüel Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelaropulu İtalya'da
Aktüel

Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelaropulu İtalya'da

Yeniakit Publisher
2020-10-09 19:04:44 -
Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelaropulu İtalya'da

ROMA (AA) - Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, resmi ziyaret için geldiği İtalya’da Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Başbakan Giuseppe Conte ile görüştü.

Cumhurbaşkanı seçildikten sonra 2. yurt dışı ziyareti için Roma’da bulunan Sakelaropulu, İtalyan mevkidaşı Mattarella tarafından Quirinale sarayında resmi törenle karşılandı. İki cumhurbaşkanı burada baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

Sakelaropulu daha sonra başbakanlığa geçerek Conte ile bir saat görüştü.

Sakelaropulu’nun temaslarında, iki ülke ilişkileri, ekonomik krizin sonuçları, düzensiz göç, Doğu Akdeniz, bölgesel krizler, Kovid-19 salgını, NATO ve BM bağlamındaki iş birlikleri ele alındı.

İki cumhurbaşkanının, AB'nin bölgesel krizlerde daha güçlü bir rolünün olması konusunda hemfikir olduğu belirtildi.

Ev sahibi Cumhurbaşkanı Matterella'nın, Yunan mevkidaşına düzensiz göç meselesinin bütün Avrupa Birliği’ni (AB) ilgilendiren bir sorun olduğunu belirttiği, ayrıca iki cumhurbaşkanın da bu konunun sadece Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerin omuzlarına bırakılmaması hususunda hemfikir oldukları aktarıldı.

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