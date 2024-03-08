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Gündem Yunanistan çılgına döndü! ABD'nin Türkiye ile yaptığı anlaşmayı isyan ederek duyurdular
Gündem

Yunanistan çılgına döndü! ABD'nin Türkiye ile yaptığı anlaşmayı isyan ederek duyurdular

Yeniakit Publisher
2024-03-08 00:28:00 -
Yunanistan çılgına döndü! ABD'nin Türkiye ile yaptığı anlaşmayı isyan ederek duyurdular

Yunan Pentapostagma haber sitesi, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin iyiye gittiğine dikkat çekerken Yunanistan'ın ise bazı konularda avutulduğunu yazdı.

Yunan Pentapostagma haber sitesi, ABD-Türkiye-Yunanistan değerlendirmesi yapan bir yorum-haber yayınladı.

Haberde, ABD tarafından Türkiye’nin giderek güçlendirildiği ve yükseltildiği yorumları yapılırken, Yunanistan’ın sadece bölgenin “iyi çocuğu” olarak güzel sözlerle avutulduğu ileri sürülüyor.

Haber-yorumda özetle şu ifadeler yer alıyor:

“Ufukta Yunanistan için büyük tehlike – ABD, Türkiye’yi hızla yükseltiyor

“Türkiye, ABD savaş gemilerinin motorlarının bakımına yönelik küresel merkez haline gelirken, Washington ile Ankara arasında stratejik bir mekanizma oluşturuluyor.

Bilinen Amerikan diplomasisi, (sadece bir yol arıyordu ve bu, Atina Antlaşması imzalansın veya imzalanmasın) ABD-Türkiye ilişkilerinin, alışılagelmiş bir şekilde, Sultan’a (Cumhurbaşkanı Erdoğan) çeşitli hediyelerle normalleştirilmesi gerektiğine zaten karar vermişti.
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Bunun nedeni, Türkiye’nin Batı’nın Asya, Afrika ve Orta Doğu’daki “tavşanı” olması ve aynı zamanda güçlü bir askeri güce dönüşmesidir, ya da en azından bu planın ABD ve Ankara’daki beyinleri bunu ummaktadır.

Ancak tüm bunlar Yunanistan’ın ve muhtemelen Ege aleyhine gerçekleşirken, Türkler limanları Ruslara kapatırken, Rusya toprakları tehdit edilirse Putin açıkça AB-NATO’yu nükleer savaşla tehdit ediyor.

Türkiye’nin lider motor şirketi TEI, ABD Donanması’nın LM2500 deniz gaz türbinlerinin depo düzeyinde bakım ve revizyon hizmetlerini sağlayacak. 2023 yılında OEM GE Marine ile imzalanan anlaşma, TEI’nin LM2500 tipi motorlar için küresel MRO merkezi olma yolunda ilk adımı oluşturuyor.

ABD Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’deki bu merkez, Ekim 2026’ya kadar sürecek anlaşma kapsamında ABD Donanması’nın kullandığı LM2500 motorlarına TEI tesisinde depo düzeyinde bakım ve revizyon hizmetleri verecek.

Bu sözleşmeyle Türkler, 45,6 milyon doları cebine koyarken, Türk savaş gemileri için kendi türbin motorlarının üretimi ve uçak motorlarının gaz türbini türevlerinin bakımı konusunda da paha biçilemez bir bilgi birikimi elde edecek.

Yunanistan ise ticari gemilerin bakımı için Tersane yatırımı ve bölgenin “iyi çocuğu” olduğumuza dair binlerce güzel sözlerle kalacak. Ülkemizin tüm Doğu Akdeniz’de iyileştirilmesine yönelik büyük bir fırsatın kaçırılması nedeniyle, Yunanistan’ın gemi inşası, mühendisliği ve ekonomik yönüne verilen darbe çok büyük.

Kaynak: Birlik Gazetesi

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