Yunanistan bunu konuşuyor: Yunanistan'da taksicilerden grev kararı, hükümete çağrı
Yunanistan'da hükümetin serbest meslek sahiplerine yönelik hazırladığı yeni vergi yasa tasarısına tepki gösterdiler! Yunanistan'a damga vuran olay: epkili olan taksiciler grev kararı aldı. Yunanistan hükümeti harekete geçti...
Yunanistan'da hükümetin serbest meslek sahiplerine yönelik hazırladığı yeni vergi yasa tasarısına tepki gösteren taksiciler grev kararı aldı.
Yunanistan'da hükümetin serbest meslek sahiplerine yönelik hazırladığı yeni vergi yasa tasarısına tepki gösteren taksiciler grev kararı aldı. Atina'da taksiciler 48 saat grev yapacak.
Başken Atina'nın da içinde bulunduğu Attiki Bölgesi dışındaki bölgelerde hizmet veren taksiciler bugün ve yarın greve giderken, başkent Atina'da taksiciler yarın sabahtan başlamak üzere 48 saat grev yapacak.
Hükümetin, serbest meslek sahiplerinin vergi kaçırmasını önlemek amacıyla hazırladığı yeni yasa tasarına tepki gösteren taksici sendikaları, yasanın mecliste oylamaya 7 Aralık'ta sunulması halinde grevin bu tarihte de devam edeceğini duyurdu.
Yunanistan Taksiciler Federasyonundan (POEIATA) yapılan açıklamada, hükümetin üzerinde çalıştığı yeni yasa tasarısına ilişkin olarak, "Tahmini gelirin vergilendirilmesi, durumumuzun daha da kötüleşmesine ve meslekten uzaklaşmamıza neden olacak." ifadesi yer aldı.
Hükümetin serbest meslek sahiplerinin vergi kaçırmasını önlemek amacıyla hazırladığı yasa tasarısı, serbest meslek sahiplerinin gelir ve giderlerini dijital platforma bildirmesi, gayrimenkul alımlarında nakit para ile ödeme yapmanın yasaklanması, kısa vadeli ev kiralama sisteminde değişiklikler, kartla ödemenin yaygınlaştırılması gibi düzenlemeleri içeriyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Tasarının temel unsuru ise serbest meslek sahiplerinin gelirlerinin asgari ücretin altında olamayacağı öngörüsüyle vergi kaçırılmasına engel olmak.
Dünya
Bulgar Cumhurbaşkanı bir çıkış yaptı, emir verdi: Ukrayna’ya zırhlı araç sevkine veto açıklaması geldi!
Aktüel
Dünyanın en zenginleri listesindeki Araplar: Mısırlı ünlü milyarder Nassef Saviris o listenin başında! Bakın kimler
Ekonomi
Brent petrol sert çakıldı! Akaryakıt: Benzine, mazota indirim, zam gelecek mi? İşte 4 Aralık 2023 güncel rakamlar
Ekonomi
Dünya Bankası Türkiye'ye ve dünyaya ilan etti: Türkiye'de elektrik iletimine 750 milyon dolarlık finansman!