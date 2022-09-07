Yunanistan bunu da hazmedemedi! 15 Temmuz şehidi adına yaptırılan çeşmeyi kaldırmak için harekete geçtiler...

Firari FETÖ'cülerin güvenli limanı haline gelen Yunanistan, darbeci hainlerin 15 Temmuz'da şehit ettiği Foto Muhabiri Mustafa Cambaz adına yaptırılan çeşmeden rahatsız oldu.

Yunan milletvekilleri, Gümülcine Kozlukebir'de inşa edilen çeşmenin kaldırılması için Yunanistan İçişleri Bakanlığı'na başvurdu. Öte yandan çeşmenin yapımı hakkında soruşturma başlatıldı.

'Aşırı milliyetçilerin baskısına uğruyoruz'

Yeni Şafak'ın haberine göre; çeşmenin yapımına ilişkin Kozlukebir Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet dahil bölgedeki Türk Müslüman cemaatinden pek çok isim ifade vermeye çağrıldı. Konuya ilişkin soruları cevaplayan Rıdvan Ahmet, "Bu yaşadığımız ilk sorun değil daha önce de benzer sorunlar yaşadık. Her olayda aşırı milliyetçilerin baskısına uğruyoruz" dedi.

'Onları rahatsız eden Türkçe yazıların olması'

Rıdvan Ahmet, açıklamasına şöyle devam etti:

15 Temmuz şehidi Mustafa Cambaz adına yapılan çeşmeden yerel basından haberdar olan bazı aşırı milliyetçi milletvekilleri bu durumu Yunanistan Meclisi'ne taşıdılar. İçişleri Bakanlığı'na verilmek üzere soru önergesi hazırladılar. Bu kapsamda da soruşturma açıldı.

Tabii onları rahatsız eden Türkçe yazıların olması. Çeşmenin bir yüzüne Yunus Emre'nin şiirinin Türkçe, diğer tarafına da Yunanca tercümesini yazdık. Çeşmenin karşısına da 'Bursa Osmangazi Belediyesi ile Kozlukebir Belediyesi'nin ortak hayratıdır, Mustafa Cambaz adına yapılmıştır' yazılı bir levha var. O da hem Türkçe hem Yunanca. Fakat buradaki aşırılık yanlıları rahatsız oldu.

Savcılık da bu noktada harekete geçti. Bizi karakola ifade vermeye çağırdılar. Polisler ifade alırken, neden bu çeşme yapıldı, neden Mustafa Cambaz adına yapıldı gibi sorular bize yönelttiler. Tabii bunlar bizi sindirmek için şu aşamada görünürde bir olay yok ama bir sonraki aşamada başka bir şey yapmayalım, başka bir faaliyette bulunmayalım istiyorlar. Biz sizin ensenizdeyiz, yanlış hareket yapmayın mesajı veriyorlar.