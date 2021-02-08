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Dünya Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye'ye yönelik kışkırtıcı sözler
Dünya

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye'ye yönelik kışkırtıcı sözler

Yunanistan Başbakanı Kriyakos Miçotakis, iki ülke arasında istikşafi görüşmeler 5 yıl sonra yeniden başlamışken kışkırtıcı ifadeler kullanarak, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin işgalci olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-02-08 21:30:00 - 2021-02-08 21:57:08
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye'ye yönelik kışkırtıcı sözler

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne ziyarette bulunan Yunanistan Başbakanı Kriyakos Miçotakis, Helenizm (Adayı Yunanlaştırmak) ağzıyla konuşarak Türk askerini işgalcilikle suçladı.

Türkiye'yi işgalcilikle suçladı

Doğu Akdeniz’de gerilimi tırmandıran Yunanistan Başbakanı Kriyakos Miçotakis, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne yaptığı ziyarette Rum lideri Nikos Anastasiadis ile bir araya geldi. Miçotakis, stratejik dış politika hedeflerinin adadaki sözde ‘Türk işgalini’ sona erdirmek olduğunu söyledi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ise açıklamasında, Miçotakis’le Kıbrıs sorununu ve gayri resmi beşli konferans konularını görüştüklerini belirtirken, BM Genel Sekreteri tarafından yapılacağı öngörülen gayri resmi beşli konferansa katılacaklarını yineledi.

Anastasiadis, arzu edilen çözüm temeline ilişkin görüşlerinin net olduğunu, BM Güvenlik Konseyi kararları ve AB normları çerçevesinde, ‘çağ dışı kalmış garantörlük sistemi’ ile Türk askerinin adadaki varlığını sona erdirecek ve ‘dönüşümden sonra oluşacak yeni oluşumun fonksiyonelliğini’ sağlayacak bir çözüm arzu ettiklerini ifade etti.

Kıbrıs sorununun çözümü çabalarında yapıcı bir diyaloğun gerçekleşebilmesi için iyi bir ortamın olması gerektiğini kaydeden Anastasiadis, ‘tehdit koşulları altında yapıcı bir diyalog beklenemeyeceğini’ söyledi.

Türkiye ve Yunanistan müzakereleri

Anastasiadis, uygun ortamın sağlanabilmesi için Türkiye’nin katkısının gerekli olduğunu da iddia ederek, AB’nin de Kıbrıs sorununun çözümü çabalarına daha etkin katılımını ve dayanışmasını beklediklerinin altını çizdi.

Miçotakis’in kendisine, Yunanistan ile Türkiye arasındaki müzakereler hakkında geniş bilgi aktardığını da ifade eden Anastasiadis, bölge ülkelerinden yetkililerin katılacağı bölgesel bir toplantıdan bahsederek, daha fazla ayrıntı vermek istemediğini dile getirdi.

İstikşafi görüşmeler 

Öte yandan Türkiye Yunanistan arasındaki sorunları çözmek için iki ülke arasında geçtiğimiz günlerde 5 yıl sonra istikşafi görüşmeler yeniden başlamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küfür

Yunanistan'da yayınlanan 'Dimokratia' adlı gazete aylar önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küstah bir manşetle yayına girmişti. Gazete baş sayfasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok çirkin ve ağır şekilde hakaret etti. Üst başlığında ise "Sultanın" şizofrenik taleplerine Yunanistan nasıl cevap vermesi gerekirdi" ifadelerini kullandı.

 

 

 

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Yorumlar

Türkoğlu

Bunlarla görüşmeye sopayla gidecen o zaman olur.
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Mustafa

Asıl işgalci kendileri.Oldu bittiye getirip adalara kondular.Kaşınıyorlar hayırlısı bakalım.Ne yüzsüz ve şımarık laflar Miço.
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