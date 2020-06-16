Yunanistan Ayasofya için harekete geçti!

Fransa'nın başkenti Paris'i ziyaret eden ve Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian ile bir araya gelen Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından hazımsızların başlattığı tartışmalara ilişkin UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İkilinin, dünya mirası listesinde yer alan ve halen "müze" olan Ayasofya'da Kur'an okunması konusunu ele aldıkları bildirildi.

Azoulay, Dendias ile görüşmezinde UNESCO'nun 'gelişmeleri yakından takip ettiğini' söyledi ve Ayasofya'nın 1985'ten beri Dünya Kültür Mirası Listesi'nde olduğunu hatırlatarak "Ayasofya'nın güncel statüsüyle ilgili herhangi bir değişikliğin önceden kendilerine iletilmesi ve bu konuda bilgilendirilmeleri gerektiğini" savundu.