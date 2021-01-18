Yunanistan ateşle oynuyor! Savaş uçağı Türkiye'ye karşı havalandı

2020 Eylül'ünde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, 11,5 milyar euroluk savunma programıyla, önümüzdeki 5 yıllık dönemde Yunan ordusunun modernizasyonun hedeflendiğini açıklamıştı. Bu program kapsamında, 4 yeni fırkateyn alımı, 4 fırkateynin modernizasyonu, 4 donanma helikopteri, karadan havaya füzeler, İHA alımı, Fransa'dan 18 adet Rafale alımı ve F-16 savaş uçağı filosunun 2027'ye kadar modernizasyonu planlanıyor. Yunan hükümetinin F-35 alımı isteği de var. Atina, 24 adet F-35 savaş uçağı satın almak üzere Kasım ayında ABD'ye niyet mektubu göndererek resmi başvuru yapmıştı. Ayrıca tam zamanlı görev yapacak 15 bin profesyonel askerin beş yıl içinde orduya alınması öngörülüyor.

Modernizasyondan çıkan ilk F-16 uçuşunu yaptı

Yunan Havacılık ve Uzay Endüstrisi ile F-16'ların üreticisi Lockheed Martin tarafından ortak olarak başlatılan modernizasyon sürecinin ilk "Viper Block 70" versiyonu (F-16'ların en üst düzey versiyonu) ilk uçuşunu yaptı. Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, F-16'nın ilk Viper versiyonun test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini açıkladı ve jetin fotoğrafını paylaştı.

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros ise, "Yunan göklerindeki ilk F-16 Viper!!" mesajını paylaşarak "Gökler bizimdir" ifadelerini kullandı.

F-16V Block 70'in ilk uçuşunu Yunan Havacılık ve Uzay Endüstrisi tesislerinde yaptığı, Ocak sonunda ise ABD'ye Lockheed Martin tesislerine gideceği ve son testlerden geçirileceği aktarıldı.

Türkiye'ye karşı üstünlük kurma peşindeler

Yunanistan'ın son dönemde silahlanmaya ağırlık vermesi, Ege ve Akdeniz hava sahasında Türkiye'ye karşı üstünlük sağlama hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Yunan basını: Görüşmeler başlıyor

Öte yandan Yunan basınının prestijli gazetelerinden ToVima, Yunan ve Türk taraflarının yakın zamanda istikşafi görüşmelere başlatacağını belirtti.