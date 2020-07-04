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Aktüel

Yunanistan açıklarındaki balıkçıdan acı haber

Batı Afrika ülkesi Moritanya'dan Türkiye’ye dönen bir balıkçı Yunanistan açıklarında kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-04 16:52:00 -
Yunanistan açıklarındaki balıkçıdan acı haber

Moritanya’dan 18 Haziran’da bakım için Türkiye’ye doğru yola çıkan Şaban Kıyak 1 adlı balıkçı teknesinde bir kişi Yunanistan açıklarında kalp krizi geçirdi. Kalp krizi geçiren balıkçı Mustafa Şen yaşamını yitirdi. Cenaze, tekne kaptanının telsizden acil durum geçmesi üzerine Kuşadası’ndan tekneye ulaşan sahil güvenlik ekibine ait botla tahliye edildi.

Kartal Balıkçı teknesinde çalışan Mustafa Şen, koron virüs salgını nedeniyle uçak seferleri iptal edildiği için Şaban Kıyak 1 teknesiyle Türkiye’ye dönmek için yola çıkmıştı.

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