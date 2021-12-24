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Aktüel Yunanistan açıklarında batan göçmen botunda can kaybı 7’ye yükseldi
Aktüel

Yunanistan açıklarında batan göçmen botunda can kaybı 7’ye yükseldi

Yunanistan Antikythera Adası’nın kuzeyinde dün batan mülteci botunda hayatını kaybedenlerin sayısı 7’ye yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-12-24 19:28:58 -
Yunanistan açıklarında batan göçmen botunda can kaybı 7’ye yükseldi

Yunanistan Antikythera Adası’nın kuzeyinde dün batan mülteci botunda hayatını kaybedenlerin sayısı 7’ye yükseldi.

Yunanistan’da bir hafta içinde ikinci kez mültecileri taşıyan botun batmasının ardından Yunanistan Sahil Güvenliği tarafından yapılan açıklamada, Girit Adası ile Mora Yarımadası arasında yer alan Antikythera Adası’nın kuzeyinde mültecileri taşıyan botun batması sonucu en az 4 kişinin hayatını kaybettiği aktarılmış, yaklaşık 90 kişinin ise ekipler tarafından kurtarıldığı belirtilmişti.

Bugün devam eden arama kurtarma çalışmalarının sonucunda ise batan göçmen botunda hayatını kaybedenlerin sayısının 7’ye yükseldiği açıklandı. Yetkililer, hala kaç kişinin kayıp olduğunun henüz bilinmediğini ancak 27’si çocuk olmak üzere toplam 90 kişinin kurtarıldığını söyledi.

Geçtiğimiz Çarşamba günü de Yunanistan’ın Santorini ve Folegandros adaları yakınlarında çoğunluğunu Iraklı ve Suriyeli mültecilerin oluşturduğu botun batması sonucunda 1 göçmen hayatını kaybetmişti.

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