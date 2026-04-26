Gündem Trabzon’daki boks maçında büyük kavga! Onlarca seyirci ringe atlayıp boksörleri öldüresiye dövdü
Gündem

Trabzon’daki boks maçında büyük kavga! Onlarca seyirci ringe atlayıp boksörleri öldüresiye dövdü

Trabzon’da düzenlenen boks şampiyonasında Türk boksör Emirhan Kalkan ile Rus rakibi arasındaki maç, 3. rauntta çıkan gerginliğin büyümesiyle kavgaya dönüştü. Ringe onlarca kişinin girmesiyle tekme, yumruk ve sandalyelerin havada uçuştuğu arbede yaşandı. Güvenlik ekipleri müdahalede zorlanırken karşılaşma yarıda kesildi. Kavga anları cep telefonu kameralarına yansıdı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Trabzon’da düzenlenen boks şampiyonasında Türk ve Rus sporcuların karşı karşıya geldiği mücadele, maç sonunda çıkan gerginlikle adeta kavgaya dönüştü. Ringde başlayan tartışma kısa sürede büyürken, onlarca kişinin karıştığı arbede salonu savaş alanına çevirdi.

 

TRABZONLU BOKSÖR İLE RUS RAKİBİ KARŞI KARŞIYA GELDİ

Beşirli Spor Salonu’nda kurulan ringde Trabzonlu milli boksör Emirhan Kalkan ile Rus rakibi Sergei Gorokhov, UBO Dünya Şampiyonluk Kemeri için mücadele etti. Karşılaşmanın 3’üncü raundunda iddiaya göre Rus ekibinden gelen bir hareket tansiyonu bir anda yükseltti.

 

GERGİNLİK KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Ringde başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Ringe çıkan çok sayıda kişi arbedeye dahil olurken, sandalyelerin havada uçuştuğu anlar yaşandı. Olayların büyümesi üzerine karşılaşma yarıda kesildi.

 

GÜVENLİK GÜÇLÜKLE MÜDAHALE ETTİ

Kavgaya müdahale etmek isteyen özel güvenlik ekipleri kalabalığı ayırmakta zorlandı. Salon hoparlörlerinden sık sık sakin olunması yönünde anonslar yapıldı. Yaşanan arbede cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde ringe plastik sandalyelerin atıldığı, tarafların tekme ve yumruklarla birbirine saldırdığı ve görevlilerin müdahale etmeye çalıştığı anlar yer aldı.

 

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kavganın çıkış nedenine ilişkin detaylar araştırılıyor.

