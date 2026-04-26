Büyük altın krizi: Bankalar ithalatı durdurdu!

Hindistan’da hükümetin gecikmeli izin kararına rağmen bankaların altın ithalatına başlamaması, ülkede arz sıkışıklığına sebep oldu ve primlerin hızla yükselmesine neden oldu. Hindistan’da bankaların altın ithalatını askıya alması sonucu arzı daraltınca, ons başına primler 11 haftanın en yüksek seviyesine yükseldi.

Bu hafta Hindistan’da altın primleri ons başına 15 dolara kadar çıktı.

Bu seviye, 7 Şubat’tan bu yana görülen en yüksek düzey olarak kaydedildi. Geçtiğimiz hafta ise piyasada 4 dolara kadar indirimli satışlar görülüyordu.

Artışın temel nedeni, piyasadaki sınırlı arz olarak belirtiliyor.

Sektör temsilcilerine göre bankalar, uygulanacak vergi oranlarına ilişkin belirsizlik nedeniyle ithalata mesafeli duruyor.

Hükümetin izin sürecindeki gecikmesi de süreci aksattı.