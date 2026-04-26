“Eline sağlık" dediniz, okulları kan gölüne çevirdiniz! Şiddete bahane uydurmayın!

Karahasanoğlu, okullarda yaşanan katliamlara şaşırırken, aslında en küçük bir yumruk atma olayında bile aynı tepkiyi vermemiz gerektiğini belirtti. Yazara göre, toplumda şiddet uygulandığında hemen bir "bahane" bulma çabası, şiddeti körükleyen en büyük etken. Özellikle gazeteci ve hukukçu sıfatı taşıyan kişilerin şiddete gerekçe üretmesinin toplumsal barışa büyük darbe vurduğunu ifade etti.

Cumhuriyet Gazetesi'ne "yalan haber" tepkisi

Cumhuriyet gazetesinde yer alan bir haberi örnek gösteren Karahasanoğlu, gazetenin halkı yanılttığını savundu. Filistin’e destek mitinginde bir vatandaşa yumruk atan Ege Akersoy’un davasına değinen yazar, gazetenin sanığın sadece "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan beraat etmesini öne çıkararak "yaralama" suçundan aldığı cezayı gizlediğini belirtti. Karahasanoğlu, bu tür eksik bilgilendirmenin toplumda "yumruk atmak suç değilmiş" gibi yanlış bir algı oluşturduğuna dikkat çekti.

"Eline sağlık" demek suçu övmektir

Fatih Altaylı’nın yumruk atma olayına "eline sağlık" diyerek destek vermesini ve bir avukatın bu durumu savunmasını sert dille eleştiren Karahasanoğlu, şu uyarılarda bulundu:

"Bir saldırgan vatandaşa yumruk atıyor, Fatih Altaylı 'eline sağlık' diyor. Bir avukat da bu şiddeti 'üstün kamu yararı' diyerek güzellemeye kalkıyor. Şiddette hukuka uygunluk sebebi uydurmaya kalkarsanız, yarın bir başkası da size tokat atıp aynı bahaneyi uydurduğunda ne hissedeceksiniz?"

Tevhid Bayrağı üzerinden algı operasyonu

Yazısında, saldırıya uğrayan vatandaşın taşıdığı Kelime-i Tevhid bayrağının "terör örgütü bayrağı" gibi lanse edilmesine tepki gösteren Karahasanoğlu, inanç sembollerinin bu şekilde karalanmasının "halkı kin ve nefrete tahrik" suçunun ta kendisi olduğunu vurguladı.

"Cezasızlık algısı katliamları cesaretlendiriyor"

Karahasanoğlu, şiddet olaylarının yalan bilgilerle meşrulaştırılmasının, okullardaki katliamlara kadar uzanan bir cesaret zinciri oluşturduğunu savundu. Şiddetin her türlüsüne, amasız ve fakatsız karşı çıkılması gerektiğini belirten yazar, ancak bu bilinç yerleştiğinde toplumun huzura kavuşabileceğini ifade ederek yazısını sonlandırdı.

